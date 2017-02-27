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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6432643364346435>
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:32

Денег нет, но вы держитесь.
По итогам прошедшего сегодня аукциона по первичному размещению ОВГЗ удалось привлечь 0,33 млрд.грн.

По коротким трехмесячным было подано 3 заявки, все по 7% на сумму 0,135 млрд, Минфин все удовлетворил.

По годовым было подано 6 заявок в диапазоне 9,29-11,5% объемом 0,757 млрд. Минфин сделал отсечку на отметке 9,5% тем самым удовлетворил только 3 заявки, объемом 0,147 млрд.грн.

По трехлеткам было подано 10 заявок объемом 0,320 млрд грн в диапазоне 10,5-11,0%. Минфину пришлось довольствоваться малым, по 10,5% было удовлетворено 5 заявок скромным объемом 0,030 млрд.

Минфин продолжает для нашего юного президента изображать прекрасную картинку низких ставок. В действительности ставки уже начали идти вверх, как как нет доверия к действиям нынешней власти и все эти заявочки про 6-7% будущей инфляции не внушают оптимизма.

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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:38

  zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.

Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.

Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…

І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.

Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…

І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…

Это достойно того, чтоб снова процитировать.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:43

  zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь.
По итогам прошедшего сегодня аукциона по первичному размещению ОВГЗ удалось привлечь 0,33 млрд.грн.

По коротким трехмесячным было подано 3 заявки, все по 7% на сумму 0,135 млрд, Минфин все удовлетворил.

По годовым было подано 6 заявок в диапазоне 9,29-11,5% объемом 0,757 млрд. Минфин сделал отсечку на отметке 9,5% тем самым удовлетворил только 3 заявки, объемом 0,147 млрд.грн.

По трехлеткам было подано 10 заявок объемом 0,320 млрд грн в диапазоне 10,5-11,0%. Минфину пришлось довольствоваться малым, по 10,5% было удовлетворено 5 заявок скромным объемом 0,030 млрд.

Минфин продолжает для нашего юного президента изображать прекрасную картинку низких ставок. В действительности ставки уже начали идти вверх, как как нет доверия к действиям нынешней власти и все эти заявочки про 6-7% будущей инфляции не внушают оптимизма.

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ПРивет.
Давать денег идиотам опасно как для дающего, так для самих идиотов, ибо последние от этого могут окончательно утратить инстинкты к выживанию.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:49

  flyman написав:
  greenozon написав:
  zРадио написав:Сегодня для высокой инфляции в США нет ни одной предпосылки, включая рост денежной массы, нивелируемый снижением скорости оборачиваемости.

забули за чорного лебедя
приклад нннада?
корона :)

зРадіо віщає зраду, хоча йому видно і так, що економіки які розвиваються впали менше чим розвинуті. Сталося це тому, що останні прийшли до межі кредиту в 0%.
А в інших ще є "запас міцності" про кредутуванню економіки (монетарне стимулювання економіки).


Это кому и где такое видно? Тебе на заборе? :mrgreen: Детализируй, будь добр. Подкрепи качество дискуссии источником!

А я - не стану повторять десятки аналитических пруфов, которые ранее публиковал, а добавлю еще один, сегодняшний.

Международная организации труда сообщает о падении трудовых доходов на 11% за 3 квартала 2020-го. Наиболее тяжелая ситуация, как и полагается, отмечается в развивающихся странах - на 15%.

https://www.ilo.org/global/topics/coron ... /index.htm
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых?
Нет. Это не крепость национальной денежной единицы.
И даже не её стабильность.
Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура.
Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся?
Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%.
И это с учетом вновь построенных.
Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде.
Но даже не это меня удивляет больше всего.
Вот смотрите....
Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ.
И мы их надеваем и молча послушно носим.
Понимая в душе всю абсурдность происходящего.
А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.
И мы так же наденем?
Коллеги, мне просто интересно...
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:12

Реформи не спинити ггыы))

Евробонды Украины сегодня упали на 2,6%
С начала сентября падение 6%

Если коррекция в мире продолжится падение будет еще больше.

Но наш Минфин будет рисовать для Зеленского 7%


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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.


Наденут (не все правда). А тех, кто не оденет - будут хейтить в СМИ и прочих интернетах. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:И мы так же наденем?

На костёр еретика!!!111
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:20

  vovan_prm написав:Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых?
Нет. Это не крепость национальной денежной единицы.
И даже не её стабильность.
Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура.
Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся?
Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%.
И это с учетом вновь построенных.
Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде.
Но даже не это меня удивляет больше всего.
Вот смотрите....
Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ.
И мы их надеваем и молча послушно носим.
Понимая в душе всю абсурдность происходящего.
А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.
И мы так же наденем?
Коллеги, мне просто интересно...


Оденут !
Не сомневайтесь !

А еще будут спорить , наклон куда лучше делать .
И где лучше застегивать шлем , под носом или под подбородком !
Почитайте некоторых членов форума .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:21

  zzzzzz написав:Но наш Минфин будет рисовать для Зеленского 7%


Не факт, что для него - там по вопросам экономики "туман в голове" (с) :mrgreen: Скорее текущий уровень ставок, навязываемых рынку - это технический потолок, при котором можно исполнять бюджет без гигантской эмиссии (на обслуживание только процентов, без основной части долга, уже уходит 8% доходов сведенного бюджета). Поэтому впереди нас ждет либо рост ставок с ростом курса и инфляции, либо в буквальном смысле неисполнение защищенных статей бюджета по расходам. До выборов ситуацию додержат плюс-минус как есть, а затем придется выбрать меньшее из двух зол
zРадио
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