Додано: Вів 22 вер, 2020 20:09

Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых?

Нет. Это не крепость национальной денежной единицы.

И даже не её стабильность.

Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура.

Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся?

Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%.

И это с учетом вновь построенных.

Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде.

Но даже не это меня удивляет больше всего.

Вот смотрите....

Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ.

И мы их надеваем и молча послушно носим.

Понимая в душе всю абсурдность происходящего.

А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.

И мы так же наденем?

Коллеги, мне просто интересно...