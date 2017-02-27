Денег нет, но вы держитесь. По итогам прошедшего сегодня аукциона по первичному размещению ОВГЗ удалось привлечь 0,33 млрд.грн.
По коротким трехмесячным было подано 3 заявки, все по 7% на сумму 0,135 млрд, Минфин все удовлетворил.
По годовым было подано 6 заявок в диапазоне 9,29-11,5% объемом 0,757 млрд. Минфин сделал отсечку на отметке 9,5% тем самым удовлетворил только 3 заявки, объемом 0,147 млрд.грн.
По трехлеткам было подано 10 заявок объемом 0,320 млрд грн в диапазоне 10,5-11,0%. Минфину пришлось довольствоваться малым, по 10,5% было удовлетворено 5 заявок скромным объемом 0,030 млрд.
Минфин продолжает для нашего юного президента изображать прекрасную картинку низких ставок. В действительности ставки уже начали идти вверх, как как нет доверия к действиям нынешней власти и все эти заявочки про 6-7% будущей инфляции не внушают оптимизма.
zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .
Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.
Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.
Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…
І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.
Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.
Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…
І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…
Это достойно того, чтоб снова процитировать.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
zzzzzz написав:Денег нет, но вы держитесь. По итогам прошедшего сегодня аукциона по первичному размещению ОВГЗ удалось привлечь 0,33 млрд.грн.
По коротким трехмесячным было подано 3 заявки, все по 7% на сумму 0,135 млрд, Минфин все удовлетворил.
По годовым было подано 6 заявок в диапазоне 9,29-11,5% объемом 0,757 млрд. Минфин сделал отсечку на отметке 9,5% тем самым удовлетворил только 3 заявки, объемом 0,147 млрд.грн.
По трехлеткам было подано 10 заявок объемом 0,320 млрд грн в диапазоне 10,5-11,0%. Минфину пришлось довольствоваться малым, по 10,5% было удовлетворено 5 заявок скромным объемом 0,030 млрд.
Минфин продолжает для нашего юного президента изображать прекрасную картинку низких ставок. В действительности ставки уже начали идти вверх, как как нет доверия к действиям нынешней власти и все эти заявочки про 6-7% будущей инфляции не внушают оптимизма.
ПРивет. Давать денег идиотам опасно как для дающего, так для самих идиотов, ибо последние от этого могут окончательно утратить инстинкты к выживанию.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
zРадио написав:Сегодня для высокой инфляции в США нет ни одной предпосылки, включая рост денежной массы, нивелируемый снижением скорости оборачиваемости.
забули за чорного лебедя приклад нннада? корона
зРадіо віщає зраду, хоча йому видно і так, що економіки які розвиваються впали менше чим розвинуті. Сталося це тому, що останні прийшли до межі кредиту в 0%. А в інших ще є "запас міцності" про кредутуванню економіки (монетарне стимулювання економіки).
Это кому и где такое видно? Тебе на заборе? Детализируй, будь добр. Подкрепи качество дискуссии источником!
А я - не стану повторять десятки аналитических пруфов, которые ранее публиковал, а добавлю еще один, сегодняшний.
Международная организации труда сообщает о падении трудовых доходов на 11% за 3 квартала 2020-го. Наиболее тяжелая ситуация, как и полагается, отмечается в развивающихся странах - на 15%.
Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых? Нет. Это не крепость национальной денежной единицы. И даже не её стабильность. Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура. Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся? Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%. И это с учетом вновь построенных. Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде. Но даже не это меня удивляет больше всего. Вот смотрите.... Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ. И мы их надеваем и молча послушно носим. Понимая в душе всю абсурдность происходящего. А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги. И мы так же наденем? Коллеги, мне просто интересно...
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm написав:Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых? Нет. Это не крепость национальной денежной единицы. И даже не её стабильность. Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура. Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся? Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%. И это с учетом вновь построенных. Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде. Но даже не это меня удивляет больше всего. Вот смотрите.... Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ. И мы их надеваем и молча послушно носим. Понимая в душе всю абсурдность происходящего. А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги. И мы так же наденем? Коллеги, мне просто интересно...
Оденут ! Не сомневайтесь !
А еще будут спорить , наклон куда лучше делать . И где лучше застегивать шлем , под носом или под подбородком ! Почитайте некоторых членов форума .
zzzzzz написав:Но наш Минфин будет рисовать для Зеленского 7%
Не факт, что для него - там по вопросам экономики "туман в голове" (с) Скорее текущий уровень ставок, навязываемых рынку - это технический потолок, при котором можно исполнять бюджет без гигантской эмиссии (на обслуживание только процентов, без основной части долга, уже уходит 8% доходов сведенного бюджета). Поэтому впереди нас ждет либо рост ставок с ростом курса и инфляции, либо в буквальном смысле неисполнение защищенных статей бюджета по расходам. До выборов ситуацию додержат плюс-минус как есть, а затем придется выбрать меньшее из двух зол