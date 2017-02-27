vovan_prm написав:Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых? Нет. Это не крепость национальной денежной единицы. И даже не её стабильность. Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура. Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся? Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%. И это с учетом вновь построенных. Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде. Но даже не это меня удивляет больше всего. Вот смотрите.... Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ. И мы их надеваем и молча послушно носим. Понимая в душе всю абсурдность происходящего. А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги. И мы так же наденем? Коллеги, мне просто интересно...
Оденут ! Не сомневайтесь !
А еще будут спорить , наклон куда лучше делать . И где лучше застегивать шлем , под носом или под подбородком ! Почитайте некоторых членов форума .
Да в общем я тоже так думаю...... Но есть один вопрос. А почему в третьем лице? Ведь это мы... все мы....
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Данилишин заговорил о проедании украинцами заначек, что вопиюще и требует немедленного исправления с использованием монетарных инструментов Разом з тим, на готівковому валютному ринку продовжує спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти над попитом (з початку вересня банки придбали 113 млн. доларів США, з початку 2020 року – понад 1,2 млрд. доларів США). З одного боку, збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти сприяє збалансуванню валютного ринку, з іншого – свідчить про продовження негативних тенденцій зі зменшенням заощаджень домогосподарств, динаміка яких стала від’ємною з 1 кварталу 2019 року. Іншими словами, це свідчить про «проїдання» населенням заощаджень, що вимагає вжиття негайних заходів фіскального та монетарного характеру, спрямованих на підвищення добробуту та відновлення заощаджень українських громадян.
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