Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых?Нет. Это не крепость национальной денежной единицы.И даже не её стабильность.Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура.Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся?Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%.И это с учетом вновь построенных.Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде.Но даже не это меня удивляет больше всего.Вот смотрите....Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ.И мы их надеваем и молча послушно носим.Понимая в душе всю абсурдность происходящего.А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.И мы так же наденем?Коллеги, мне просто интересно...