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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6433643464356436>
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:32

  холява написав:
  vovan_prm написав:Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых?
Нет. Это не крепость национальной денежной единицы.
И даже не её стабильность.
Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура.
Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся?
Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%.
И это с учетом вновь построенных.
Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде.
Но даже не это меня удивляет больше всего.
Вот смотрите....
Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ.
И мы их надеваем и молча послушно носим.
Понимая в душе всю абсурдность происходящего.
А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.
И мы так же наденем?
Коллеги, мне просто интересно...


Оденут !
Не сомневайтесь !

А еще будут спорить , наклон куда лучше делать .
И где лучше застегивать шлем , под носом или под подбородком !
Почитайте некоторых членов форума .

Да в общем я тоже так думаю......
Но есть один вопрос.
А почему в третьем лице?
Ведь это мы... все мы....
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:33

Данилишин заговорил о проедании украинцами заначек, что вопиюще и требует немедленного исправления с использованием монетарных инструментов :mrgreen:

Разом з тим, на готівковому валютному ринку продовжує спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти над попитом (з початку вересня банки придбали 113 млн. доларів США, з початку 2020 року – понад 1,2 млрд. доларів США). З одного боку, збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти сприяє збалансуванню валютного ринку, з іншого – свідчить про продовження негативних тенденцій зі зменшенням заощаджень домогосподарств, динаміка яких стала від’ємною з 1 кварталу 2019 року. Іншими словами, це свідчить про «проїдання» населенням заощаджень, що вимагає вжиття негайних заходів фіскального та монетарного характеру, спрямованих на підвищення добробуту та відновлення заощаджень українських громадян.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скоро и на МБ, и на наличке такое будет.

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Востаннє редагувалось Zebra в Вів 22 вер, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:51

  Zebra написав:Скоро и на МБ, и на наличке такое будет.



Главное в этом деле - не уточнять год и тысячилетие.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:58

vovan_prm

ИНДУЦИРОВАНИЕ !
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:08

  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:Скоро и на МБ, и на наличке такое будет.



Главное в этом деле - не уточнять год и тысячилетие.

Заезженная пластинка у гривневлошенцев с курса 23-24 не меняется :lol:

У кого значительная часть валюты в USDt, или криптовалюте, тот уже может сдать по курсу 29.

Я всех предупреждаю: 29 - вопрос времени. 30 посложнее, психологический уровень все же, но потом со свистом полетим вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Маргиналов, влошенцев в гривну, косвенных спонсоров украинской коррупции, уже скоро побреют так, что мама не балуй. Пока что НБУ спасает "нерезидентов", но уже совсем скоро сорвет стоп-кран и РАКЕТА.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:совсем скоро

Коли?
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Zebra написав:совсем скоро

Коли?

Вслед за турецкой лирой: https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... UjNCMwIyMj
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:24

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 22 вер, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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