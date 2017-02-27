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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 21:24
Сейчас задача тренда - сломить психологически продавцов. Курс не должен скакать туда сюда, он должен плавно расти, что и происходит. Тогда продавшие вчера-позавчера и неделю назад будут становиться покупателями из жадности/страха за упущенной выгодой и помогать разгонять тренд.
Когда сливаться - я дам команду. Ждите, сливки впереди. Кто терпеливо умеет ждать, тому не нужны никакие гривнедепо, он соберет урожай когда придет время.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:50
Zebra
начали падать , очконулся Я.
Смотрю Минфин , все на слив !
Ну думаю , ща заработаю , и оставил 100 тыс в гривне .
Я очень буду следить за курсами , !!!
У нас "2 "дня АПРЕДИЛИТЬСА (умышленная АШИПКА )
А там ОПРЕДЕЛЕНИЕ !
Не ошибитесь ... ? !
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:55
vovan_prm написав: zzzzzz написав:
Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .
Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.
Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.
Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…
І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.
Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.
Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…
І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…
Это достойно того, чтоб снова процитировать.
тре викувати скрижалях на вході в НБУ та КМУ
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:58
vovan_prm написав:
Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых?
Нет. Это не крепость национальной денежной единицы.
И даже не её стабильность.
Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура.
Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся?
Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%.
И это с учетом вновь построенных.
Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде.
Но даже не это меня удивляет больше всего.
Вот смотрите....
Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ.
И мы их надеваем и молча послушно носим.
Понимая в душе всю абсурдность происходящего.
А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.
И мы так же наденем?
Коллеги, мне просто интересно...
як казав один колєга, "якби люди знали хто їх охороняє, вони спали би стоячи"
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:04
Акурт все еще рассказывает, что турецкая недвижимость - идеальное влоШение)))
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:05
Ну, в Турции доходы у людей пропорционально растут. А моя мама как получала несколько лет назад 2000 гривен пенсии, так и получает на пару сот гривен больше.
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