RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6433643464356436
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас задача тренда - сломить психологически продавцов. Курс не должен скакать туда сюда, он должен плавно расти, что и происходит. Тогда продавшие вчера-позавчера и неделю назад будут становиться покупателями из жадности/страха за упущенной выгодой и помогать разгонять тренд.

Когда сливаться - я дам команду. Ждите, сливки впереди. Кто терпеливо умеет ждать, тому не нужны никакие гривнедепо, он соберет урожай когда придет время.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8880
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 1479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:50

Zebra

начали падать , очконулся Я.
Смотрю Минфин , все на слив !

Ну думаю , ща заработаю , и оставил 100 тыс в гривне .
Я очень буду следить за курсами , !!!
У нас "2 "дня АПРЕДИЛИТЬСА (умышленная АШИПКА )
А там ОПРЕДЕЛЕНИЕ !
Не ошибитесь ... ? !
холява
2
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2725 раз.
Подякували: 2668 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:55

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .


Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.

Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.

Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…

І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.

Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.

Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…

І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…

Это достойно того, чтоб снова процитировать.

тре викувати скрижалях на вході в НБУ та КМУ
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21663
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:58

  vovan_prm написав:Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых?
Нет. Это не крепость национальной денежной единицы.
И даже не её стабильность.
Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура.
Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся?
Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%.
И это с учетом вновь построенных.
Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде.
Но даже не это меня удивляет больше всего.
Вот смотрите....
Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ.
И мы их надеваем и молча послушно носим.
Понимая в душе всю абсурдность происходящего.
А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги.
И мы так же наденем?
Коллеги, мне просто интересно...

як казав один колєга, "якби люди знали хто їх охороняє, вони спали би стоячи"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21663
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 1577 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:04

  Zebra написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Zebra написав:совсем скоро

Коли?

Вслед за турецкой лирой: https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... UjNCMwIyMj

Акурт все еще рассказывает, что турецкая недвижимость - идеальное влоШение)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9910
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2715 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:05

  Zebra написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Zebra написав:совсем скоро

Коли?

Вслед за турецкой лирой: https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... UjNCMwIyMj

Ну, в Турции доходы у людей пропорционально растут. А моя мама как получала несколько лет назад 2000 гривен пенсии, так и получает на пару сот гривен больше.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21761
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1575 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:49

Фиала жалуется, что не может больше кататься на курсовых качелях, как раньше :? Пожалеем доходягу ))

"В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", – сказал Фиала

https://biz.censor.net/news/3220632/biz ... on_capital
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7490
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
7
5
3
  #<1 ... 6433643464356436
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1990, 1991, 1992
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19910 2516842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 23:08
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1650829
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121607
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (957)
22.09.2020 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.