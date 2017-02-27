Сейчас задача тренда - сломить психологически продавцов. Курс не должен скакать туда сюда, он должен плавно расти, что и происходит. Тогда продавшие вчера-позавчера и неделю назад будут становиться покупателями из жадности/страха за упущенной выгодой и помогать разгонять тренд.
Когда сливаться - я дам команду. Ждите, сливки впереди. Кто терпеливо умеет ждать, тому не нужны никакие гривнедепо, он соберет урожай когда придет время.
zzzzzz написав:Почитайте частное мнение трейдера одного крупного негосударственного украинского банка .
Дивлюсь, шо якось люди дивуються, коли кажеш, шо ось це зниження курсу гришки з моменту уходу попереднього керівництва і дотепер – це суто нацбанківська “робота” + мінфін із своїми ручними держбанками – ринку тут нема взагалі фактично, як драйвера.
Ясно, шо в це важко повірити, шо в ЕМ центробанк делібератлі послабляє курс, коли цього не вимагає ринок, економічна ситуація, коли відсутній попит з якоїсь зі сторін. В минулому році – це було стримування сильного укріплення через великі об’єми притоку, тепер же – це цілеспрямований тиск і підштовхування ринку у заданому напрямку. Але зараз це просто навмисне штовхання в одному напрямку, здешевлення, причому абсолютно безглузде.
Купівля валюти на мізерах, коли нема об’ємів, коли нема і великої пропозиції – просто НБУ своїм бідом гнав курс, показував, куди далі йти… Те саме вони робили і роблять і без купівлі, виставляючи котирування ранішні. Те же саме роблять держбанки, причому видно і коли вони роблять це через своїх обізян, які всі відомі на міжбанку…
І ясно, шо це в рамках урядової програми боротьби із законами всесвітнього тяжіння – намагання впихнути невпіхуєме, реалізувати взаємовиключні цілі, і мати слабку гривню, і низькі ставки по гривні, і модерейт інфляцію, і кредитування, бо вони продали цю ідею презу, вони самі собі втілющили в голови, шо це можливо, бо просто нема кому сказати, шо це тупорильство і долбоєбізм со взломом.
Це ж тут типова ця історія ці роки – та, тіпа, пофіг на Ньютона, пофіг на книжки – ви самі бачили ту гравітацію? Не мішайте типу людям працювать. Дайте зробити, а потім критикуйте, діванні критики. Не мішайте крєпким госпідарам і піарщикам малювать і далі картинки та ізі він історії із офісу наіпростєйших та різних одноклєточних рєшеній.
Я вже мовчу, шо і цей штучний мізерний дєвал, послаблення, він нічого не рішає, і нікому не допомагає, і з бюджетом він не допомагає. Але, якшо вони переборщать із цими приколами, та ше й додасться рух на світовому ринку, то кловани потім гришку вже не піймають за хвоста…
І тут я не думаю, шо в них є якийсь інтерес – це просто піар і намагання робити те, в чому вони убідили і уговорили прєза. Ті ж яники в 12-му і то тримали і шорт сквіз таки зробили, ніби, маючи великі пози в NDFах, але вони стояли на стороні гришки, а не, як в цьому бєссмислєнному цирку…
vovan_prm написав:Знаете ли вы, коллеги, что отличает развитые страны от недоразвитых? Нет. Это не крепость национальной денежной единицы. И даже не её стабильность. Одно из основных отличий развитых стран - это развитая инфраструктура. Глядя на все танцы с бубнами вокруг священного курса, меня не покидает недоумение...., а понимают ли танцующие на какой глубине прямой кишки все мы находимся? Примерно 15 лет назад у 80% трубопроводов ресурс был отработан на 100%. И это с учетом вновь построенных. Они работают последние 10 лет не на честном слове, а на Божественном чуде. Но даже не это меня удивляет больше всего. Вот смотрите.... Нам сказали надеть маски. Дабы уберечь нас от новой разновидности ОРВИ. И мы их надеваем и молча послушно носим. Понимая в душе всю абсурдность происходящего. А завтра, чтобы уберечь нас от нового вида космического излучения, нам скажут надеть шлемы из фольги. И мы так же наденем? Коллеги, мне просто интересно...
як казав один колєга, "якби люди знали хто їх охороняє, вони спали би стоячи"
Фиала жалуется, что не может больше кататься на курсовых качелях, как раньше Пожалеем доходягу ))
"В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", – сказал Фиала