Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:20

Не могу с вами согласиться, хоть все и правильно написаноПарадокс - нет. Прагматизм - да. Перфекционизму, на котором вы стоите, не место ни в политике, ни в экономике.При любой инфляции мы развиваемся не туда? Да, черт возьми, согласен. Но если при средней наш стратегический нисходящий тренд уменьшает скорость, а при низкой и высокой - ускоряет, то оптимальным будет действовать, а не бездействовать! А иначе звучит как то известное высказывание Марии-Антуанетты "если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"С чего вы взяли, что если США и ЕС не придумали ничего эффективней из доступного, чем количественное смягчение, то на это способны мы?PS: при всем моем сегодняшнем прохладном отношении к бизнес-литературе, эту книгу, раскрывающую суть вышеизложенной критики, продолжаю считаю гениальной. Если не читали, оч рекомендую!