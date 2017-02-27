zРадио написав:Если НБУ проведет программу количественного смягчения и разгонит инфляцию до 5% (а еще лучше - до 8%), это простимулирует внутреннее прозводство и экспорт, приструнит импорт, и тем самым снизит возрастающие риски бюджетного, долгового и валютного кризисов, последствия которых многократно хуже оооочень страшной для адептов па24, но оптимальной для украинский экономики, инфляции
одной инфляции для стимуляции спроса маловато, нужно бы поднять покупательскую способность. Ну подорожает то что я и так не могу купить за год на 5-10% кому от этого легче? Наша экономика - игра в одни ворота, монополии собирают львиную долю расходов нищего населения. Сколько бы вы не напечатали, сколько бы не раздали вертолётами субсидий, минималок и пенсий, все сливки соберут монополии и рынок этих денег не увидит (разве что киевляне увидят новые особняки, элитные авто, рестораны, бутики и тд ). Деньги крутятся между тысячей игроков и монетарными методами эту проблему не решить, ни смягчением ни девальвацией ни укреплением гривны. Это всё мы уже проходили. Монополии конечно же ждет естественная смерть из-за того что они не развиваются, не вкладываются в технологии. Может быть тогда появится конкурентный рынок а у работодателя стимул зарплатами удерживать персонал.
В новому світі те, що ви не можете купити і виробляти не будуть = менше шкоді Землі, більше шансів на виживання людства.
З.п. ніхто вам підвищувати не буде, просто зміняться стандарти споживання, всі будуть ще бідніше і менше споживати в фізичному світі, а у віртуальному у вас буде все якщо у фейсбуци собі налайкаєте ...
А ті хто всім володіє, навпаки стануть жити краще в фізичному світи, т.к. кількість "мелетешаних людишек" зменшиться в рази.
zРадио написав:Если НБУ проведет программу количественного смягчения и разгонит инфляцию до 5% (а еще лучше - до 8%), это простимулирует внутреннее прозводство и экспорт, приструнит импорт, и тем самым снизит возрастающие риски бюджетного, долгового и валютного кризисов, последствия которых многократно хуже оооочень страшной для адептов па24, но оптимальной для украинский экономики, инфляции
одной инфляции для стимуляции спроса маловато, нужно бы поднять покупательскую способность. Ну подорожает то что я и так не могу купить за год на 5-10% кому от этого легче? Наша экономика - игра в одни ворота, монополии собирают львиную долю расходов нищего населения. Сколько бы вы не напечатали, сколько бы не раздали вертолётами субсидий, минималок и пенсий, все сливки соберут монополии и рынок этих денег не увидит (разве что киевляне увидят новые особняки, элитные авто, рестораны, бутики и тд ). Деньги крутятся между тысячей игроков и монетарными методами эту проблему не решить, ни смягчением ни девальвацией ни укреплением гривны. Это всё мы уже проходили. Монополии конечно же ждет естественная смерть из-за того что они не развиваются, не вкладываются в технологии. Может быть тогда появится конкурентный рынок а у работодателя стимул зарплатами удерживать персонал.
В новому світі те, що ви не можете купити і виробляти не будуть = менше шкоді Землі, більше шансів на виживання людства.
З.п. ніхто вам підвищувати не буде, просто зміняться стандарти споживання, всі будуть ще бідніше і менше споживати в фізичному світі, а у віртуальному у вас буде все якщо у фейсбуци собі налайкаєте ...
А ті хто всім володіє, навпаки стануть жити краще в фізичному світи, т.к. кількість "мелетешаних людишек" зменшиться в рази.
antey1969 написав:О "богатой" - это он загнул ради политкорректности речи.
Монголия атомных станций - ноль, Железнодорожная сеть Монголии не электрифицирована, Общая эксплуатационная длина дороги — 1815 км. На всю Монголию аж 43 ВУЗа.
При этом официальная минимальная зарплата в Монголии с 1 января 2020 года составляет 420 тысяч монгольских тугриков в месяц, что эквивалентно 160 американским долларам
Наиболее популярные вакансии в Монголии : инженеры зарплата от 2500$; менеджеры и агенты в сфере продаж зарплата 850$; помощники на производствах – от 2 до 6 тыс.$; переводчики – 2500$; врачи 1500$; учителя 1000$ в государственном и 1500$ в частном секторе.
Монголия вот реально бедная страна, при этом в 2,5 раза больше нас по площади (1 566 600 против 603 549) а мы таки богатая с нашими государственными 520 вузами, железнодорожными 21 700 км (по длине ж/д Украина занимает 14е место в мире, Монголия 74...) с 15 атомными энергоблоками, морскими портами и тд.
Задумайтесь, кто и зачем внушает людям что мы бедная страна. Мы очень богатая и высокоразвитая страна, только все богатства разворовываются элитой.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 вер, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
antey1969 написав:О "богатой" - это он загнул ради политкорректности речи.
Монголия атомных станций - ноль, Железнодорожная сеть Монголии не электрифицирована, Общая эксплуатационная длина дороги — 1815 км. На всю Монголию аж 43 ВУЗа.
При этом официальная минимальная зарплата в Монголии с 1 января 2020 года составляет 420 тысяч монгольских тугриков в месяц, что эквивалентно 160 американским долларам
Наиболее популярные вакансии в Монголии : инженеры зарплата от 2500$; менеджеры и агенты в сфере продаж зарплата 850$; помощники на производствах – от 2 до 6 тыс.$; переводчики – 2500$; врачи 1500$; учителя 1000$ в государственном и 1500$ в частном секторе.
вот реально бедная страна, хотя в 2 раза больше нас по площади (1 566 600 против 603 549) а мы таки богатая с нашими государственными 520 вузами, железнодорожными 21 700 км (по длине ж/д Украина занимает 14е место в мире!) с 15 атомными энергоблоками, морскими портами и тд.
Задумайтесь, кто и зачем внушает людям что мы бедная страна. Мы очень богатая и высокоразвитая страна, только все богатства разворовываются элитой.
Даже не знаю , кто людям внушает что все разворовывается и виноваты именно те ,кто может влиять на ситуацию . Вы, Виталя, ну совсем плохо влияете на аудиторию ..... МИНУС
Не могу с вами согласиться, хоть все и правильно написано Парадокс - нет. Прагматизм - да. Перфекционизму, на котором вы стоите, не место ни в политике, ни в экономике.
При любой инфляции мы развиваемся не туда? Да, черт возьми, согласен. Но если при средней наш стратегический нисходящий тренд уменьшает скорость, а при низкой и высокой - ускоряет, то оптимальным будет действовать, а не бездействовать! А иначе звучит как то известное высказывание Марии-Антуанетты "если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"
С чего вы взяли, что если США и ЕС не придумали ничего эффективней из доступного, чем количественное смягчение, то на это способны мы?
PS: при всем моем сегодняшнем прохладном отношении к бизнес-литературе, эту книгу, раскрывающую суть вышеизложенной критики, продолжаю считаю гениальной. Если не читали, оч рекомендую!
zРадио написав:При любой инфляции мы развиваемся не туда? Да, черт возьми, согласен. Но если при средней наш стратегический нисходящий тренд уменьшает скорость, а при низкой и высокой - ускоряет,
тут варианты умереть от бедности (высокая инфляция) или от голода (низкая инфляция). Я бы не прописывал этому пациенту какую либо инфляцию в качестве терапии. Традиционно у нас доходы населения растут только при высокой инфляции (15-20%) которая тут же съедает этот рост. Я это называю бедностью, поскольку доходы растут не у всех и неодинаково. Надо научиться увеличивать доходы при низкой инфляции, тогда появится шанс догнать Польшу по покупательской способности.
за книгу спасибо.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
DmitryK написав:Виталий давно не видно комментариев как мы идем на 1.4 по евро, там как, все по плану?
вы жарьте, рыба будет. Кандидатам перед през. выборами (в сша) нужны деньги, включился пылесос поэтому временно бакс взлетел. Вас устраивает мой комментарий или вам известны более фундаментальные причины резкого взлёта доллара? кстати советую до 3 ноября не сливаться, вполне возможно увидим 29 на табло.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat