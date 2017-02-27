change_pm написав:В новому світі те, що ви не можете купити і виробляти не будуть = менше шкоді Землі, більше шансів на виживання людства.
З.п. ніхто вам підвищувати не буде, просто зміняться стандарти споживання, всі будуть ще бідніше і менше споживати в фізичному світі, а у віртуальному у вас буде все якщо у фейсбуци собі налайкаєте ...
А ті хто всім володіє, навпаки стануть жити краще в фізичному світи, т.к. кількість "мелетешаних людишек" зменшиться в рази.
несколько раз перечитал... ничего не понял, новый свет это тот куда мы попадаем после смерти? то что будут беднее и к ворожке не ходи, мировая инфляция это способ перераспределения денег от бедных к богатым. Пока что население планеты (читай дармовая раб.сила) растёт, зарплаты будут только падать, украинец с его средней хотелкой 500$ потенциально неинтересен мировому работодателю. Выучат во Вьетнаме и Бангладеш польский и вернутся наши заробитчане ни с чем. Тем то какая разница какой язык в школе учить.
eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?
весной 27.50 если звр на овгз-нерезов не растратим. Следите за звр, там ответы на все вопросы.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Captain Obvious написав:Откат будет когда Все перестанут в него верить) То есть, по идее, уже скоро.
Звісно, що буде , але після 8 жовтня.
Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше? Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим? Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?
Мені не дали вам відповісти, причина блоку -ненормативна лексіка. Але що це таке, ніколи на цьому форумі я її не споживав. Але хай то буде на совісті тих , хто мене заблокував. Ще там хтось питався мене, а який же мій прогноз по моєму челенджу на 30 вересня? Вибачте, хлопці та дівчата, мене заблокували і не дали можливість вам відповісти. Якщо цю відповідь не зітруть , то ви побачите мою відповідь- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8. Всім добра!
Trast написав:Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше? Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим? Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?
На мою думку ось це ваше повідомлення знову суперечить минулому. Шановне товариство як ви трактуєте виділений текст у цьому повідомленні viewtopic.php?p=5059671#p5059671 прошу розтовкмачити ваше розуміння
Trast написав:Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні,10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там д...
10 копійок не рахується
- це як ? «Стою на асфальте я в лыжи обутый. Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый», ( это о себе )
Trast написав:Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше? Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим? Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?
потрібно говорити чітко . Я знову не зрозумів відповідь. Точніше вона знову суперечлива. Шановне товариство як ви трактуєте виділений текст у цьому повідомленні viewtopic.php?p=5059671#p5059671 прошу розтовкмачити ваше розуміння
Trast написав:Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні,10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там д...
10 копійок не рахується - це як ?
Скасовуємо до десятичних, до десятичних, як ще висловитися, до десятичних, якщо 10 копійок не рахується, то це як? Малось на увазі , що якщо прогноз у Алекса 2007 був 27, 9, то 27,8 і 28, якщо буде то він отримає приз. Але ніхто не вгадав.