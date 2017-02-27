Додано: Суб 26 вер, 2020 00:03

Captain Obvious написав: Откат будет когда Все перестанут в него верить)

То есть, по идее, уже скоро. Откат будет когда Все перестанут в него верить)То есть, по идее, уже скоро.

Звісно, що буде , але після 8 жовтня.Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше?Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим?Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?Мені не дали вам відповісти, причина блоку -ненормативна лексіка.Але що це таке, ніколи на цьому форумі я її не споживав.Але хай то буде на совісті тих , хто мене заблокував.Ще там хтось питався мене, а який же мій прогноз по моєму челенджу на 30 вересня?Вибачте, хлопці та дівчата, мене заблокували і не дали можливість вам відповісти.Якщо цю відповідь не зітруть , то ви побачите мою відповідь- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8.Всім добра!