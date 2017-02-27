RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6458645964606461

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 83
В діапазоні 26-27
1%
1
27-28
8%
7
28-29
75%
62
Більше 30
16%
13
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:В новому світі те, що ви не можете купити і виробляти не будуть = менше шкоді Землі, більше шансів на виживання людства.

З.п. ніхто вам підвищувати не буде, просто зміняться стандарти споживання, всі будуть ще бідніше і менше споживати в фізичному світі, а у віртуальному у вас буде все якщо у фейсбуци собі налайкаєте ...

А ті хто всім володіє, навпаки стануть жити краще в фізичному світи, т.к. кількість "мелетешаних людишек" зменшиться в рази.
несколько раз перечитал... ничего не понял, новый свет это тот куда мы попадаем после смерти? то что будут беднее и к ворожке не ходи, мировая инфляция это способ перераспределения денег от бедных к богатым. Пока что население планеты (читай дармовая раб.сила) растёт, зарплаты будут только падать, украинец с его средней хотелкой 500$ потенциально неинтересен мировому работодателю. Выучат во Вьетнаме и Бангладеш польский и вернутся наши заробитчане ни с чем. Тем то какая разница какой язык в школе учить.

  eduard_k написав:Как думаете, когда пойдем вниз хотя бы до 27.4? Или в этом году отката уже не будет?
весной 27.50 если звр на овгз-нерезов не растратим. Следите за звр, там ответы на все вопросы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4498
З нами з: 06.04.16
Подякував: 954 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Откат будет когда Все перестанут в него верить)
То есть, по идее, уже скоро.
Или нет.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:59

  vitaliian написав:
  zРадио написав:В связи с чем вопрос - каким идиотам Минфин пытается впарить гривну под 9,5%? Неудивительно, что спроса нет и не будет.
вы скажите какие лохи несут гривну в банки под 11%, у этих людей что нет калькулятора в телехвоне?

эти люди хотят за что-то жить не бегая по обменникам
yama
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5229 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:01

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:В связи с чем вопрос - каким идиотам Минфин пытается впарить гривну под 9,5%? Неудивительно, что спроса нет и не будет.
вы скажите какие лохи несут гривну в банки под 11%, у этих людей что нет калькулятора в телехвоне?


Дык это ж наридная традиция - "бизнесом" себе в убыток заниматься.

Одни гении баксы продают ради гривневых процентов, а потом даже с их учетом валюту откупить назад не могут.

Вторые - бетон гребут ради рентных доходов, но фиксят больший убыток на его будущей продажи, чем удалось снять с арендаторов.

И это еще типа умные. Глупые - по аделаджам и б2б-ювелирке ударяют :mrgreen:
ваш вариант бегать по обменках и ждать пока сзади палкой ( дубиной) по затылку прилетит ?
yama
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5229 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:03

  Captain Obvious написав:Откат будет когда Все перестанут в него верить)
То есть, по идее, уже скоро.


Звісно, що буде , але після 8 жовтня.

Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше?
Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим?
Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?

Мені не дали вам відповісти, причина блоку -ненормативна лексіка.
Але що це таке, ніколи на цьому форумі я її не споживав.
Але хай то буде на совісті тих , хто мене заблокував.
Ще там хтось питався мене, а який же мій прогноз по моєму челенджу на 30 вересня?
Вибачте, хлопці та дівчата, мене заблокували і не дали можливість вам відповісти.
Якщо цю відповідь не зітруть , то ви побачите мою відповідь- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8.
Всім добра!
Trast
 
Повідомлень: 593
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на правах оффтопу вихідного дня !
  Trast написав:Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше?
Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим?
Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?
На мою думку ось це ваше повідомлення знову суперечить минулому.
Шановне товариство як ви трактуєте виділений текст у цьому повідомленні
viewtopic.php?p=5059671#p5059671
прошу розтовкмачити ваше розуміння
  Trast написав:Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2
тиждні,10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть
свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там д...

10 копійок не рахується
- це як ?
«Стою на асфальте я в лыжи обутый.
Толь лыжи не едут, толь я – долбанутый», ( это о себе :mrgreen: )
yama
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5229 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:23

  yama написав:на правах оффтопу вихідного дня !
  Trast написав:Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше?
Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим?
Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?
потрібно говорити чітко . Я знову не зрозумів відповідь. Точніше вона знову суперечлива.
Шановне товариство як ви трактуєте виділений текст у цьому повідомленні
viewtopic.php?p=5059671#p5059671
прошу розтовкмачити ваше розуміння
  Trast написав:Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2
тиждні,10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть
свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там д...

10 копійок не рахується - це як ?

Скасовуємо до десятичних, до десятичних, як ще висловитися, до десятичних, якщо 10 копійок не рахується, то це як?
Малось на увазі , що якщо прогноз у Алекса 2007 був 27, 9, то 27,8 і 28, якщо буде то він отримає приз.
Але ніхто не вгадав.
Trast
 
Повідомлень: 593
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 04:08

  Trast написав:Але ніхто не вгадав.

Уже 30.09?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 03.12.14
Подякував: 614 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6458645964606461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1991, 1992, 1993
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19928 2521074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 23:49
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7236 1652958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121895
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89692)
26.09.2020 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.