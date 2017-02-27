выглядит логично, но уж очень примитивно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 вер, 2020 14:54
Додано: Суб 26 вер, 2020 17:03
Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Додано: Суб 26 вер, 2020 17:45
Суд визнав банкрутом "Київенерго" Ахметова
24 вересня Госпсуд Донецької області визнав банкрутом АТ “К.Енерго” (до серпня 2019 року називалося АТ “Київенерго”; кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) та відкрив ліквідаційну процедуру.
12 серпня суд включив у реєстр вимог кредиторів у т.ч. вимоги "Київгазу" (286,7 млн грн), “Нафтогазу” (162,4 млн грн), “Укртрансгазу” (674,8 млн грн), “Київводоканалу” (73 млн грн), ТОВ "Техпремпоставка" (1,1 млрд грн) тощо.
Ініціатор процедури банкрутства АТ "К.Енерго" - ПрАТ “Науково-виробнича компанія “Гірничі машини” (у держреєстрі кінцевим бенефіціаром значиться Вікторія Дзюба; як повідомлялося, у компанії можуть бути “партнерські” зв’язки з “Гірничими машинами”/Corum Group Р. Ахметова).
У серпні 2018 року “Київенерго” передало в управління для комунального підприємства "Київтеплоенерго" київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (забезпечують теплоенергією близько 60% киян). Перед цим для "Київтеплоенерго" передали також тепломережі, котельні і районні теплостанції. Це було пов`язано із закінченням терміну дії договору між "Київенерго" та КМДА на управління енергооб`єктами комунальної власності.
У жовтні 2018 року "Київтеплоенерго", "Нафтогаз" і "Київенерго" підписали мирову угоду, за якою Київтеплоенерго" визнало себе правонаступником за борговими зобов`язаннями "Київенерго" перед "Нафтогазом" у розмірі майже 2,4 млрд грн.
У грудні 2018 року Кабмін погодив реструктуризацію боргу “Київтеплоенерго” перед “Нафтогазом”.
Додано: Суб 26 вер, 2020 18:04
Хотя ФРС продолжает выкупать активы со скоростью 120 млрд долларов в месяц, эти операции компенсируются изъятиями ликвидности по другим статьям.
В результате баланс Федрезерва уже четыре месяца практически не растет: на 16 сентября он составлял 7,064 трлн долларов против 7,165 трлн на пике в начале июня.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 26 вер, 2020 18:40
У тебя память, как у золотой рыбки
Это решение было принято ранее и я лично тебя спрашивал, чёй-то Аваль решил всю прибыль направить на выплату дивидентов, а не вкладывать в развитие ?
Ты конкретно торчишь на тормозе.
Тебе какие факты приводишь, ты споришь. Но проходит 2-3 недели и ты приводишь те же самые факты, с которыми спорил, но с апломбом - вы все дураки, а я один тут умный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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