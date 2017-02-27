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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6462646364646465

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 92
В діапазоні 26-27
2%
2
27-28
8%
7
28-29
75%
69
Більше 30
15%
14
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:54

  vitaliian написав:чтобы заливать свой рынок долларами их пылесосят со всего мира (не у всех кандидатов есть доступ к станку, даже в сша)


выглядит логично, но уж очень примитивно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:03

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:чтобы заливать свой рынок долларами их пылесосят со всего мира (не у всех кандидатов есть доступ к станку, даже в сша)


выглядит логично, но уж очень примитивно :)

Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:45

Суд визнав банкрутом "Київенерго" Ахметова

24 вересня Госпсуд Донецької області визнав банкрутом АТ “К.Енерго” (до серпня 2019 року називалося АТ “Київенерго”; кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) та відкрив ліквідаційну процедуру.

12 серпня суд включив у реєстр вимог кредиторів у т.ч. вимоги "Київгазу" (286,7 млн грн), “Нафтогазу” (162,4 млн грн), “Укртрансгазу” (674,8 млн грн), “Київводоканалу” (73 млн грн), ТОВ "Техпремпоставка" (1,1 млрд грн) тощо.

Ініціатор процедури банкрутства АТ "К.Енерго" - ПрАТ “Науково-виробнича компанія “Гірничі машини” (у держреєстрі кінцевим бенефіціаром значиться Вікторія Дзюба; як повідомлялося, у компанії можуть бути “партнерські” зв’язки з “Гірничими машинами”/Corum Group Р. Ахметова).

У серпні 2018 року “Київенерго” передало в управління для комунального підприємства "Київтеплоенерго" київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (забезпечують теплоенергією близько 60% киян). Перед цим для "Київтеплоенерго" передали також тепломережі, котельні і районні теплостанції. Це було пов`язано із закінченням терміну дії договору між "Київенерго" та КМДА на управління енергооб`єктами комунальної власності.

У жовтні 2018 року "Київтеплоенерго", "Нафтогаз" і "Київенерго" підписали мирову угоду, за якою Київтеплоенерго" визнало себе правонаступником за борговими зобов`язаннями "Київенерго" перед "Нафтогазом" у розмірі майже 2,4 млрд грн.

У грудні 2018 року Кабмін погодив реструктуризацію боргу “Київтеплоенерго” перед “Нафтогазом”.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:04

  artlife написав:
  Zebra написав:
  artlife написав:1 сентября было почти 1,20, сейчас 1,16. Какая причина?

1 мая было 1.08 какая причина?

Кто больше напечатал бумаги за время эпидемии: США или Европа? Там и причина с 1,08 до 1,20. А вот почему сейчас вниз?

Хотя ФРС продолжает выкупать активы со скоростью 120 млрд долларов в месяц, эти операции компенсируются изъятиями ликвидности по другим статьям.

В результате баланс Федрезерва уже четыре месяца практически не растет: на 16 сентября он составлял 7,064 трлн долларов против 7,165 трлн на пике в начале июня.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/d ... 1029619128
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:40

  zРадио написав:Ждем с понедельника на межбанке. В условиях ползучей девальвации промедлять с покупкой валюты вряд ли станут.

Акционеры банка "Райффайзен Банк Аваль" приняли решение о выплате почти 4,275 млрд грн дивидендов из прибыли за 2019 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/09/25/665538/

У тебя память, как у золотой рыбки
Это решение было принято ранее и я лично тебя спрашивал, чёй-то Аваль решил всю прибыль направить на выплату дивидентов, а не вкладывать в развитие ?

Ты конкретно торчишь на тормозе.
Тебе какие факты приводишь, ты споришь. Но проходит 2-3 недели и ты приводишь те же самые факты, с которыми спорил, но с апломбом - вы все дураки, а я один тут умный :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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