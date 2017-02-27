Додано: Нед 27 вер, 2020 01:44

Yuri_T написав: 1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована.

2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине.

3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать. 1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована.2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине.3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать.

Еще один Кэп.Где в изначальном сообщении я вообще упомянул конкретно граждан Украины?Я сказал, что американские акции покупает весь мир. Эмиссия акций как и долларов является триллионным бизнесом.Их фондовый рынок только растет, в него закачиваются капиталы уже 200 лет.Десятки миллионов американцев и резидентов-иностранцев получают акции бесплатно в виде бонусов от компаний в которых работают.Публичное размещение акций или получение их бесплатно от работодателей априори не может быть убытком.Иногда стоит 7 раз прочесть сообщение, чтоб не казаться капитаном.