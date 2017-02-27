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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64646465646664676468>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 96
В діапазоні 26-27
2%
2
27-28
8%
8
28-29
75%
72
Більше 30
15%
14
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:
  Амвросий написав:
  vitaliian написав:чтобы заливать свой рынок долларами их пылесосят со всего мира (не у всех кандидатов есть доступ к станку, даже в сша)


выглядит логично, но уж очень примитивно :)

Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Держу в курсе, но жители Украины не платят налоги с продажи акций в США

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:38

  PrimusInterPares написав:
Zebra написав:Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Держу в курсе, но жители Украины не платят налоги с продажи акций в США

Кэп, жители Украины не являются эмитентами американских фондовых акций.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:15

  Zebra написав:
  PrimusInterPares написав:
Zebra написав:Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Держу в курсе, но жители Украины не платят налоги с продажи акций в США

Кэп, жители Украины не являются эмитентами американских акций.

1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована.
2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине.
3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:22

  Zebra написав:4,2 млрд - это ~ $150 млн - попахивает бегством капитала.

в 2019 году они выплатили в качестве дивидендов за 2018г. сумму в 3,56 млрд.грн.
в 2018 году они выплатили в качестве дивидендов за 2017г. сумму в 4,25 млрд.грн.

но австрийский капитал пока никуда не убежал.

зы. мне нравится читать твои комментарии. они всегда информативны и весьма квалифицированны.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:29

  zРадио написав:Ждем с понедельника на межбанке. В условиях ползучей девальвации промедлять с покупкой валюты вряд ли станут.

Акционеры банка "Райффайзен Банк Аваль" приняли решение о выплате почти 4,275 млрд грн дивидендов из прибыли за 2019 год
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/09/25/665538/

формально, у Аваля пока нет оснований выплачивать.
сначала должна пройти отсечка, это будет 8 октября.
затем НДУ даст реестр акционеров, и только тогда.
могут ли они, при этом, начать закупать в закрома уже сейчас? не уверен.
не говорю "не могут" - в такие тонкости законодательства не вникал, но не уверен, что могут.
регулятор-то не спит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:44

  Yuri_T написав:1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована.
2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине.
3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать.

Еще один Кэп.

Где в изначальном сообщении я вообще упомянул конкретно граждан Украины?
Я сказал, что американские акции покупает весь мир. Эмиссия акций как и долларов является триллионным бизнесом.
Их фондовый рынок только растет, в него закачиваются капиталы уже 200 лет.
Десятки миллионов американцев и резидентов-иностранцев получают акции бесплатно в виде бонусов от компаний в которых работают.
Публичное размещение акций или получение их бесплатно от работодателей априори не может быть убытком.

Иногда стоит 7 раз прочесть сообщение, чтоб не казаться капитаном.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС - опрос

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз
Можно выбрать только 1 вариант ответа
В діапазоні 26-27
27-28
28-29
Більше 30


Куда дели диапазон 29...30? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 01:56

  Zebra написав:Десятки миллионов американцев и резидентов-иностранцев получают акции бесплатно в виде бонусов от компаний в которых работают.
Публичное размещение акций или получение их бесплатно от работодателей априори не может быть убытком.

Иногда стоит 7 раз прочесть сообщение, чтоб не казаться капитаном.

это ты сейчас начал маневрировать, как флюгер.
твоё тут, кстати, прозвище за глаза.
ясное дело, что писал изначально про налоги от торговли акциями, которые покупает весь мир. в том числе - и украинцы. покупают на открытом рынке - на биржах. там и продают.
и не я один так понял тобою написанное.
но сейчас переобуваешься в прыжке. как всегда, впрочем.
  Zebra написав:Фондовый рынок США покупает весь мир...С продажи акций платятся громадные налоги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:10

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Десятки миллионов американцев и резидентов-иностранцев получают акции бесплатно в виде бонусов от компаний в которых работают.
Публичное размещение акций или получение их бесплатно от работодателей априори не может быть убытком.

Иногда стоит 7 раз прочесть сообщение, чтоб не казаться капитаном.

это ты сейчас начал маневрировать, как флюгер.
твоё тут, кстати, прозвище за глаза.
ясное дело, что писал изначально про налоги от торговли акциями, которые покупает весь мир. в том числе - и украинцы. покупают на открытом рынке - на биржах. там и продают.
и не я один так понял тобою написанное.
но сейчас переобуваешься в прыжке. как всегда, впрочем.
  Zebra написав:Фондовый рынок США покупает весь мир...С продажи акций платятся громадные налоги.

Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:24

  Zebra написав:Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.

и какие такие "громадные налоги" платятся эмитентом "с продажи акций" при IPO?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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