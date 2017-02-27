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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6465646664676468>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 96
В діапазоні 26-27
2%
2
27-28
8%
8
28-29
75%
72
Більше 30
15%
14
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:27

Приколы от Привата :)

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andrein
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:39

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.

и какие такие "громадные налоги" платятся эмитентом "с продажи акций" при IPO?

Если капитализация фондового рынка 25-30+ трлн, то явно не маленькие.
И не нужно подгонять цитаты. Кто хотел, тот понял о чем речь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:46

  Zebra написав:
  Yuri_T написав:
  Zebra написав:Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.

и какие такие "громадные налоги" платятся эмитентом "с продажи акций" при IPO?

Если капитализация фондового рынка 25-30+ трлн, то явно не маленькие.
И не нужно подгонять цитаты. Кто хотел, тот понял о чем речь.

да, неудобные цитаты. но других нет. сам написал - сам теперь и читай.
мне-то что, не первый раз))
это я для новых читателей экскурсию провёл по одному из экспертов местного разлива.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://delo.ua/business/bezos-prodal-m ... rd-371396/

Безос продал миллион акций Amazon за $3,1 млрд
После уплаты налогов миллиардер получит примерно $2,4 млрд

$700 млн в казначество как с куста.

И покупателями вполне могли быть иностранные инвесторы в том числе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:49

  Yuri_T написав:да, неудобные цитаты. но других нет. сам написал - сам теперь и читай.
мне-то что, не первый раз))
это я для новых читателей экскурсию провёл по одному из экспертов местного разлива.


Ты склеил свои слова с моими цитатами, и общий смысл предложения выдаешь за мое утверждение, манипуляция и попытка съехать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:51

понесли ботинки Митю.
так с первичного размещения или на вторичке?
я понимаю, ты парень серьезный, мыслишь глобально и сразу триллионами...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:54

  Zebra написав:...и попытка съехать.

мне-то зачем?
ты в очередной раз обосрался с умозаключениями уровня львовского приймачка.
теперь крутишься, как уж, характера не хватает признать свой полный проёп.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:56

  Yuri_T написав:так с первичного размещения или на вторичке?


я использовал словосочетание первичная продажа, а не первичное размещение, на этом дискуссию с баламутами прекращаю
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:59

  Zebra написав:
  Yuri_T написав:так с первичного размещения или на вторичке?


я использовал словосочетание первичная продажа, а не первичное размещение, на этом дискуссию с баламутами прекращаю

я потому и намекнул тебе ранее, что не всегда нужно умничать.
вместо тысячи слов:
  Zebra написав:Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 03:22

  Yuri_T написав:в 2019 году они выплатили в качестве дивидендов за 2018г. сумму в 3,56 млрд.грн.
в 2018 году они выплатили в качестве дивидендов за 2017г. сумму в 4,25 млрд.грн.

но австрийский капитал пока никуда не убежал.



Справедливо отмечено по поводу дивидендов Аваля прошлых лет. Но в этом году ситуация омрачена оттоком ПИИ, поэтому любой крупный вывод дивидендов будет ощущаться на МБ острее, чем обычно
zРадио
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