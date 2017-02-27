|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 786
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:39
Yuri_T написав: Zebra написав:
Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.
и какие такие "громадные налоги" платятся эмитентом "с продажи акций" при IPO?
Если капитализация фондового рынка 25-30+ трлн, то явно не маленькие.
И не нужно подгонять цитаты. Кто хотел, тот понял о чем речь.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8905
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1034 раз.
- Подякували: 1488 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:46
Zebra написав: Yuri_T написав: Zebra написав:
Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.
и какие такие "громадные налоги" платятся эмитентом "с продажи акций" при IPO?
Если капитализация фондового рынка 25-30+ трлн, то явно не маленькие.
И не нужно подгонять цитаты. Кто хотел, тот понял о чем речь.
да, неудобные цитаты. но других нет. сам написал - сам теперь и читай.
мне-то что, не первый раз))
это я для новых читателей экскурсию провёл по одному из экспертов местного разлива.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14945
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 4428 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:47
https://delo.ua/business/bezos-prodal-m ... rd-371396/
Безос продал миллион акций Amazon за $3,1 млрд
После уплаты налогов миллиардер получит примерно $2,4 млрд
$700 млн в казначество как с куста.
И покупателями вполне могли быть иностранные инвесторы в том числе.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8905
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1034 раз.
- Подякували: 1488 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:49
Yuri_T написав:
да, неудобные цитаты. но других нет. сам написал - сам теперь и читай.
мне-то что, не первый раз))
это я для новых читателей экскурсию провёл по одному из экспертов местного разлива.
Ты склеил свои слова с моими цитатами, и общий смысл предложения выдаешь за мое утверждение, манипуляция и попытка съехать.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8905
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1034 раз.
- Подякували: 1488 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:51
понесли ботинки Митю.
так с первичного размещения или на вторичке?
я понимаю, ты парень серьезный, мыслишь глобально и сразу триллионами...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14945
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 4428 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:54
Zebra написав:
...и попытка съехать.
мне-то зачем?
ты в очередной раз обосрался с умозаключениями уровня львовского приймачка.
теперь крутишься, как уж, характера не хватает признать свой полный проёп.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14945
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 4428 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:56
Yuri_T написав:
так с первичного размещения или на вторичке?
я использовал словосочетание первичная продажа, а не первичное размещение, на этом дискуссию с баламутами прекращаю
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8905
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1034 раз.
- Подякували: 1488 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 вер, 2020 02:59
Zebra написав: Yuri_T написав:
так с первичного размещения или на вторичке?
я использовал словосочетание первичная продажа, а не первичное размещение, на этом дискуссию с баламутами прекращаю
я потому и намекнул тебе ранее, что не всегда нужно умничать.
вместо тысячи слов:
Zebra написав:
Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14945
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 2043 раз.
- Подякували: 4428 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 27 вер, 2020 03:22
Yuri_T написав:
в 2019 году они выплатили в качестве дивидендов за 2018г. сумму в 3,56 млрд.грн.
в 2018 году они выплатили в качестве дивидендов за 2017г. сумму в 4,25 млрд.грн.
но австрийский капитал пока никуда не убежал.
Справедливо отмечено по поводу дивидендов Аваля прошлых лет. Но в этом году ситуация омрачена оттоком ПИИ, поэтому любой крупный вывод дивидендов будет ощущаться на МБ острее, чем обычно
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7570
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 3121 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19930
|2522325
|
Суб 26 вер, 2020 13:59
Zebra
|
|7236
|1653140
|
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ
|
|514
|121919
|
|