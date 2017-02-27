Додано: Нед 27 вер, 2020 02:51

понесли ботинки Митю.

так с первичного размещения или на вторичке?

я понимаю, ты парень серьезный, мыслишь глобально и сразу триллионами...

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.