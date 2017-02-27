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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6465646664676468

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 96
В діапазоні 26-27
2%
2
27-28
8%
8
28-29
75%
72
Більше 30
15%
14
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 04:34

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:в 2019 году они выплатили в качестве дивидендов за 2018г. сумму в 3,56 млрд.грн.
в 2018 году они выплатили в качестве дивидендов за 2017г. сумму в 4,25 млрд.грн.

но австрийский капитал пока никуда не убежал.



Справедливо отмечено по поводу дивидендов Аваля прошлых лет. Но в этом году ситуация омрачена оттоком ПИИ, поэтому любой крупный вывод дивидендов будет ощущаться на МБ острее, чем обычно

по-моему вы перегибаете с апокалипсисом
Зображення
не факт что нбу потратит резервы на удержание курса 28-29 но когда спрос на валюту снизится, курс вернется к своим обычным 27-27,50 потому что из-за кризиса в экономике нет лишних денег переплачивать 1-2 грн за каждый доллар.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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