Yuri_T написав:в 2019 году они выплатили в качестве дивидендов за 2018г. сумму в 3,56 млрд.грн. в 2018 году они выплатили в качестве дивидендов за 2017г. сумму в 4,25 млрд.грн.
но австрийский капитал пока никуда не убежал.
Справедливо отмечено по поводу дивидендов Аваля прошлых лет. Но в этом году ситуация омрачена оттоком ПИИ, поэтому любой крупный вывод дивидендов будет ощущаться на МБ острее, чем обычно
по-моему вы перегибаете с апокалипсисом не факт что нбу потратит резервы на удержание курса 28-29 но когда спрос на валюту снизится, курс вернется к своим обычным 27-27,50 потому что из-за кризиса в экономике нет лишних денег переплачивать 1-2 грн за каждый доллар.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat