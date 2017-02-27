RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64666467646864696470>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 98
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
8%
8
28-29
74%
73
Більше 30
14%
14
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 04:34

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:в 2019 году они выплатили в качестве дивидендов за 2018г. сумму в 3,56 млрд.грн.
в 2018 году они выплатили в качестве дивидендов за 2017г. сумму в 4,25 млрд.грн.

но австрийский капитал пока никуда не убежал.



Справедливо отмечено по поводу дивидендов Аваля прошлых лет. Но в этом году ситуация омрачена оттоком ПИИ, поэтому любой крупный вывод дивидендов будет ощущаться на МБ острее, чем обычно

по-моему вы перегибаете с апокалипсисом
Зображення
не факт что нбу потратит резервы на удержание курса 28-29 но когда спрос на валюту снизится, курс вернется к своим обычным 27-27,50 потому что из-за кризиса в экономике нет лишних денег переплачивать 1-2 грн за каждый доллар.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4512
З нами з: 06.04.16
Подякував: 955 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:37

  change_pm написав:
Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов.
Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
Є інформація, що кредитів вже не дадуть ... тобто не так ...
Немає інформації, що кредити дадуть ...
Чи достатньо грощей в ЗВР для покриття витрат?

Из этих стрррашных 5.5 млрд процентов 80 - долги и "долги" коммерческих структур, которые либо регулярно реструктурируют, либо погашают из оффшоров. Никакого отношения к этим долгам кредиты МВФ не имеют.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17598
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1973 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:28

интересно, как на нас это может отразиться

Азербайджан начал военное наступление на Армению

В районе Нагорного Карабаха идут ожесточенные бои, потери зафиксированы с обеих сторон. Турция заявила о поддержке Азербайджана.

Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.

Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.

В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.

"Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим", - заявил глава Нагорного Карабаха.

Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.

В свою очередь Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.

Xenon
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 25.02.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

После выборов (при любом результате) курс обвалится до 27.00 и даже ниже.
Нет никаких предпосылок, кроме желания поспекулировать на теме выборов. Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 30.09.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:39

  Xenon написав:интересно, как на нас это может отразиться

Азербайджан начал военное наступление на Армению

В районе Нагорного Карабаха идут ожесточенные бои, потери зафиксированы с обеих сторон. Турция заявила о поддержке Азербайджана.

Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.

Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.

В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.

"Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим", - заявил глава Нагорного Карабаха.

Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.

В свою очередь Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.

Коли підете на ринок, дивіться по сторонам, щоб не попасти в місцевий азеро-армянський махач...
А так взагалі ніяк...
change_pm
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:14

  Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) курс обвалится до 27.00 и даже ниже.
Нет никаких предпосылок, кроме желания поспекулировать на теме выборов. Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.


ми тільки вересень пережили - вся осінь попереду, тому я б не був таким категоричним)
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 08.09.19
Подякував: 310 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:33

  Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) курс обвалится до 27.00 и даже ниже.
Нет никаких предпосылок, кроме желания поспекулировать на теме выборов. Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.


Кто у нас стоит за политиками - олигархи!Им курс не выгоден, надо з-п платить и налоги как можно меньше с валютной выручки.Потому не верю я в падения курса.Вспомните интервью Коломойского, про его мысли на будущее, первая из них вернуть раб.силу домой в Украину - уже есть.З-п можно поднять в гривне - но курс для олигархов должен быть выгодный.
profan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 02.06.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_T написав:
  Zebra написав:
  PrimusInterPares написав:[quote="Zebra"]Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Держу в курсе, но жители Украины не платят налоги с продажи акций в США

Кэп, жители Украины не являются эмитентами американских акций.

1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована.
2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине.
3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать.[/quote]так чего не промолчал, клоун?

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 309
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:01

Людській доброті - немає меж!

Щиро дякую "розоблЯдьчайникам" обмінки, чеки якої я тут розміщував!
Все!
Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!

"Любі друзі" - щиро дякую вам за це - йдіть до ср@ки! :mrgreen:

Другий раз - хрІн вам, а не скріни чеків! :mrgreen:
ТЕПЕР БУДЕТЕ ВІРИТИ МЕНІ НА СЛОВО! 8) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8649
З нами з: 19.10.15
Подякував: 540 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:09

  Долярчик написав:Щиро дякую "розоблЯдьчайникам" обмінки, чеки якої я тут розміщував!
Все!
Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!

"Любі друзі" - щиро дякую вам за це - йдіть до ср@ки! :mrgreen:

Другий раз - хрІн вам, а не скріни чеків! :mrgreen:
ТЕПЕР БУДЕТЕ ВІРИТИ МЕНІ НА СЛОВО! 8) :mrgreen:

Может Вы своей стратегией загнали обменку в минус?
Так сказать, "переиграли казино"? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7172 раз.
Подякували: 3347 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 64666467646864696470>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1992, 1993, 1994
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19931 2522762
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 12:24
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7236 1653243
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121928
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89718)
27.09.2020 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.