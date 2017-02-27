Yuri_T написав:в 2019 году они выплатили в качестве дивидендов за 2018г. сумму в 3,56 млрд.грн. в 2018 году они выплатили в качестве дивидендов за 2017г. сумму в 4,25 млрд.грн.
но австрийский капитал пока никуда не убежал.
Справедливо отмечено по поводу дивидендов Аваля прошлых лет. Но в этом году ситуация омрачена оттоком ПИИ, поэтому любой крупный вывод дивидендов будет ощущаться на МБ острее, чем обычно
по-моему вы перегибаете с апокалипсисом не факт что нбу потратит резервы на удержание курса 28-29 но когда спрос на валюту снизится, курс вернется к своим обычным 27-27,50 потому что из-за кризиса в экономике нет лишних денег переплачивать 1-2 грн за каждый доллар.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
Є інформація, що кредитів вже не дадуть ... тобто не так ... Немає інформації, що кредити дадуть ... Чи достатньо грощей в ЗВР для покриття витрат?
Из этих стрррашных 5.5 млрд процентов 80 - долги и "долги" коммерческих структур, которые либо регулярно реструктурируют, либо погашают из оффшоров. Никакого отношения к этим долгам кредиты МВФ не имеют.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) курс обвалится до 27.00 и даже ниже. Нет никаких предпосылок, кроме желания поспекулировать на теме выборов. Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.
ми тільки вересень пережили - вся осінь попереду, тому я б не був таким категоричним)
Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) курс обвалится до 27.00 и даже ниже. Нет никаких предпосылок, кроме желания поспекулировать на теме выборов. Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.
Кто у нас стоит за политиками - олигархи!Им курс не выгоден, надо з-п платить и налоги как можно меньше с валютной выручки.Потому не верю я в падения курса.Вспомните интервью Коломойского, про его мысли на будущее, первая из них вернуть раб.силу домой в Украину - уже есть.З-п можно поднять в гривне - но курс для олигархов должен быть выгодный.
PrimusInterPares написав:[quote="Zebra"]Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Держу в курсе, но жители Украины не платят налоги с продажи акций в США
Кэп, жители Украины не являются эмитентами американских акций.
1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована. 2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине. 3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать.[/quote]так чего не промолчал, клоун?
Щиро дякую "розоблЯдьчайникам" обмінки, чеки якої я тут розміщував! Все! Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!
"Любі друзі" - щиро дякую вам за це - йдіть до ср@ки!
Другий раз - хрІн вам, а не скріни чеків! ТЕПЕР БУДЕТЕ ВІРИТИ МЕНІ НА СЛОВО!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!