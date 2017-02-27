Азербайджан начал военное наступление на Армению



В районе Нагорного Карабаха идут ожесточенные бои, потери зафиксированы с обеих сторон. Турция заявила о поддержке Азербайджана.



Азербайджан начал полномасштабное военное наступление на Армению. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.



Обе стороны уже понесли потери, особенно ожесточенные бои идут в районе Нагорного Карабаха, который каждая из сторон считает своей территорией.



В частности, под артиллерийским ударом оказалась столица Карабаха - Степанакерт.



"Это война за жизнь или смерть, и мы все будем бороться. Мы будем воевать всей нацией и все вместе победим", - заявил глава Нагорного Карабаха.



Власти Азербайджана объяснили свои действия провокациями со стороны Армении, но в Армении говорят, что контрнаступление было заранее спланировано военными силами Азербайджана.



В свою очередь Турция уже заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.



