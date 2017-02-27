Вкладчик1234 написав:
Может Вы своей стратегией загнали обменку в минус?
Так сказать, "переиграли казино"?
Переграти можна лише бі-ту-бі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:15
Переграти можна лише бі-ту-бі
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:24
Гагага, це хто Козак Характерник вернувся? Рабсила. Гагага
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:32
Апокалипсис - это не ко мне. Курс 50-70 не я продвигаю)))
А вот эта часть - как раз апокалипсис, который продвигаете уже вы Дефляционная ловушка с длительным снижением производства и потребления
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 27 вер, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:32
Долярчик
Здравствуйте .
Я встречал людей у себя в кабинете , которые "приобрели "гонорею (в простонародье триппер), а потом всех обвиняли в том ,что случилось .
Вот зачем вы показывали фото чеков ?
Кому ,кроме вашего тщеславия .они были нужны ?
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я продвигаю рост доходов при низкой инфляции. Низкая инфляция допустим есть (больше на бумаге, де факто сезонные фрукты бьют рекорды, видимо думают что фрукты предмет роскоши) а вот роста доходов не наблюдаю. Даже инфляция 20% рост доходов УЖЕ не гарантирует, поскольку распределение доходов (после девальвации 14 года) стало крайне неравномерным - чем выше цены, тем больше доходов оседает у монополистов. Ничто так не убивает внутренний спрос как необоснованно слабая гривна, это из практики.
серьёзно, всё это время вы думали о долярчика чеках?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 вер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:59
Домушникам
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:00
Ну так там пандус не випадково.
Як вам таке?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Привіт!
Ну тепер фффсьо!
Будете вірити мені на слово!
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
проверьте купленные баксы не детекторе, сейчас такие технологии что угодно подделывают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 вер, 2020 13:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:07
иллюстрации к книге "приключения гулливера", в стране лилипутов и в стране великанов
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