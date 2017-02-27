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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6467646864696470>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 98
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
8%
8
28-29
74%
73
Більше 30
14%
14
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:15

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:Щиро дякую "розоблЯдьчайникам" обмінки, чеки якої я тут розміщував!
Все!
Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!

"Любі друзі" - щиро дякую вам за це - йдіть до ср@ки! :mrgreen:

Другий раз - хрІн вам, а не скріни чеків! ::
ТЕПЕР БУДЕТЕ ВІРИТИ МЕНІ НА СЛОВО! 8) :mrgreen:

Может Вы своей стратегией загнали обменку в минус?
Так сказать, "переиграли казино"? :)

Переграти можна лише бі-ту-бі :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:24

  profan написав:
  Yuri_61 написав:После выборов (при любом результате) курс обвалится до 27.00 и даже ниже.
Нет никаких предпосылок, кроме желания поспекулировать на теме выборов. Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.


Кто у нас стоит за политиками - олигархи!Им курс не выгоден, надо з-п платить и налоги как можно меньше с валютной выручки.Потому не верю я в падения курса.Вспомните интервью Коломойского, про его мысли на будущее, первая из них вернуть раб.силу домой в Украину - уже есть.З-п можно поднять в гривне - но курс для олигархов должен быть выгодный.

Гагага, це хто Козак Характерник вернувся? Рабсила. Гагага
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:32

  vitaliian написав:по-моему вы перегибаете с апокалипсисом
не факт что нбу потратит резервы на удержание курса 28-29 но когда спрос на валюту снизится, курс вернется к своим обычным 27-27,50


Апокалипсис - это не ко мне. Курс 50-70 не я продвигаю)))

  vitaliian написав:потому что из-за кризиса в экономике нет лишних денег переплачивать 1-2 грн за каждый доллар.


А вот эта часть - как раз апокалипсис, который продвигаете уже вы :D Дефляционная ловушка с длительным снижением производства и потребления
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 27 вер, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:32

Долярчик


Здравствуйте .
Я встречал людей у себя в кабинете , которые "приобрели "гонорею (в простонародье триппер), а потом всех обвиняли в том ,что случилось .

Вот зачем вы показывали фото чеков ?
Кому ,кроме вашего тщеславия .они были нужны ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А вот эта часть - как раз апокалипсис, который продвигаете уже вы Дефляционная ловушка с длительным снижением производства и потребления
я продвигаю рост доходов при низкой инфляции. Низкая инфляция допустим есть (больше на бумаге, де факто сезонные фрукты бьют рекорды, видимо думают что фрукты предмет роскоши) а вот роста доходов не наблюдаю. Даже инфляция 20% рост доходов УЖЕ не гарантирует, поскольку распределение доходов (после девальвации 14 года) стало крайне неравномерным - чем выше цены, тем больше доходов оседает у монополистов. Ничто так не убивает внутренний спрос как необоснованно слабая гривна, это из практики.
  холява написав:Вот зачем вы показывали фото чеков ?
Кому ,кроме вашего тщеславия .они были нужны ?

серьёзно, всё это время вы думали о долярчика чеках?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 вер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:59

  холява написав:Долярчик


Здравствуйте .
Я встречал людей у себя в кабинете , которые "приобрели "гонорею (в простонародье триппер), а потом всех обвиняли в том ,что случилось .

Вот зачем вы показывали фото чеков ?
Кому ,кроме вашего тщеславия .они были нужны ?

Домушникам :mrgreen:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:00

  andrein написав:Приколы от Привата :)

Зображення


Ну так там пандус не випадково.
Як вам таке?
  Ой+ написав:Зображення
http://www.gk-press.if.ua/node/21159
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вот зачем вы показывали фото чеков ?

Привіт!
Ну тепер фффсьо!
Будете вірити мені на слово!

Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!
проверьте купленные баксы не детекторе, сейчас такие технологии что угодно подделывают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 вер, 2020 13:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:07

  Ой+ написав:
  andrein написав:Приколы от Привата :)

Зображення


Ну так там пандус не випадково.
Як вам таке?
  Ой+ написав:Зображення
http://www.gk-press.if.ua/node/21159


иллюстрации к книге "приключения гулливера", в стране лилипутов и в стране великанов :mrgreen:
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