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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:12
Мизантрóп написав:
Домушникам
Їм можна буде лише поспівчувати
В квартирі, крім пару тисяч гривень і дрібних прикрас дружини - немає чим живитись!
Хіба ТВ і принтер з посудомийкою прихопити
Але, в мене переважно є хтось дома!(навіть, якщо дружина йде на роботу)
А чи то теща, а чи вівчарка там залишається - а чи вони разом, то вже самі перевіряйте
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 27 вер, 2020 13:17
vitaliian написав: Долярчик написав:
Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!
проверьте купленные баксы не детекторе, сейчас такие технологии что угодно подделывают.
Нема вже що перевіряти - все розлетілось за оплату товару по гуртівням! Залишилось лише 2 сотні юсд.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 27 вер, 2020 13:20
Долярчик написав:
ТВ
вы что смотрите тв? средневековье...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 27 вер, 2020 13:24
vitaliian написав: Долярчик написав:
ТВ
вы что смотрите тв? средневековье...
А мультики?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Нед 27 вер, 2020 13:26
Мизантрóп написав:
А мультики?
долярчику без мультиков никак не прожить..
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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