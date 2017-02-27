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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6467646864696470

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 98
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
8%
8
28-29
74%
73
Більше 30
14%
14
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:Домушникам

Їм можна буде лише поспівчувати :mrgreen:
В квартирі, крім пару тисяч гривень і дрібних прикрас дружини - немає чим живитись!
Хіба ТВ і принтер з посудомийкою прихопити :mrgreen:
Але, в мене переважно є хтось дома!(навіть, якщо дружина йде на роботу) :lol:

А чи то теща, а чи вівчарка там залишається - а чи вони разом, то вже самі перевіряйте :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:17

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!
проверьте купленные баксы не детекторе, сейчас такие технологии что угодно подделывают.

Нема вже що перевіряти - все розлетілось за оплату товару по гуртівням! Залишилось лише 2 сотні юсд.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ТВ
вы что смотрите тв? средневековье...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:24

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:ТВ
вы что смотрите тв? средневековье...

А мультики?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:А мультики?
долярчику без мультиков никак не прожить..
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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