Додано: Нед 27 вер, 2020 19:54

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.



Відповідний законопроект №4151 опубліковано на сайті Верховної Ради.



Автори законопроекту нагадують, що заборгованість "ГарПок" перед "зеленими" на 1 серпня 2020 становила 22,4 млрд

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.