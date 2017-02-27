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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:24
vitaliian написав: artlife написав:
По логике, пока не прошли выборы, какой смысл инвесторам в условиях неопределенности выходить в доллар?
американским инвесторам нужен доллар для поддержки своего кандидата, поэтому распродают ц. бумаги в других странах создавая давление на курс местных валют.
там выборы чуть по другой схеме построены, чем у нас, поэтому не нужно столько долларов на выборы
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:26
flyman
3 ярда. вот это пузырь.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:56
uaprofi написав:flyman
3 ярда. вот это пузырь.
Ага, Гіга.
Як казав КХ - на шампусик та ікорку попікнічкувати.
Хоча, може, то колишній та адвокатам?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:00
vitaliian написав: BIGor написав:
Как-то вообще не логично, люди ездили на метро - вдруг пришла корона/кризис/сокращения - все купили себе по автомобилю. Л - логика.
б/ушную машину класса ланос или китайпром может себе позволить любой работающий человек с с з/п от 400$.
"Може дозволити" і "купить" - далеко не одне й те саме. Авто це хлам.
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sergey_sryvkin
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:17
zРадио написав:
Дык это ж наридная традиция - "бизнесом" себе в убыток заниматься.
Одни гении баксы продают ради гривневых процентов, а потом даже с их учетом валюту откупить назад не могут.
И это еще типа умные.
Два роки тому курс був такий самий як зараз. Хто вклався в гривню, не прогадав. А хто рік тому вийшов - має додатковий бонус
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:54
Депутати фракції "Слуга народу" пропонують випустити ОВДП на 19,6 мільярдів, щоб в четвертому кварталі 2020 року погасити борг перед виробниками "зеленої" енергетики.
Відповідний законопроект №4151 опубліковано на сайті Верховної Ради.
Автори законопроекту нагадують, що заборгованість "ГарПок" перед "зеленими" на 1 серпня 2020 становила 22,4 млрд
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:08
sergey_sryvkin написав: zРадио написав:
Дык это ж наридная традиция - "бизнесом" себе в убыток заниматься.
Одни гении баксы продают ради гривневых процентов, а потом даже с их учетом валюту откупить назад не могут.
И это еще типа умные.
Два роки тому курс був такий самий як зараз. Хто вклався в гривню, не прогадав. А хто рік тому вийшов - має додатковий бонус
Про год назад - непонятно, поясните. Девальвация сентябрь 2020/сентябрь 2019 - 15%. Это выше, чем можно было заработать на гривневом депозите с учетом налогов.
Единственный, кто выиграл на инвестициях в гривну год назад - это покупатель длинных ОВГЗ, который может сегодня продать их с премией вследствие падения купонной доходности свежих бумаг.
Что касается гривневой доходности взагали - да, она может быть выше долларовой но только на коротко- и среднесрочных временных отрезках между девальвациями.
Правильное окно входа и правильное окно выхода - высокий профит. Неправильное окно входа - высокий убыток. Неправильное окно выхода - варианты от низкого профита до среднего убытка...
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:09
vitaliian написав:
американским инвесторам нужен доллар для поддержки своего кандидата, поэтому распродают ц. бумаги в других странах создавая давление на курс местных валют.
Это сколько денег им на выборы надо что по всем рынкам такой откат пошел?
Не менее пары трюликов что ли?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:18
zРадио написав: sergey_sryvkin написав: zРадио написав:
Дык это ж наридная традиция - "бизнесом" себе в убыток заниматься.
Одни гении баксы продают ради гривневых процентов, а потом даже с их учетом валюту откупить назад не могут.
И это еще типа умные.
Два роки тому курс був такий самий як зараз. Хто вклався в гривню, не прогадав. А хто рік тому вийшов - має додатковий бонус
Про год назад - непонятно, поясните. Девальвация сентябрь 2020/сентябрь 2019 - 15%. Это выше, чем можно было заработать на гривневом депозите с учетом налогов.
Единственный, кто выиграл на инвестициях в гривну год назад - это покупатель длинных ОВГЗ, который может сегодня продать их с премией вследствие падения купонной доходности свежих бумаг.
Что касается гривневой доходности взагали - да, она может быть выше долларовой но только на коротко- и среднесрочных временных отрезках между девальвациями.
Правильное окно входа и правильное окно выхода - высокий профит. Неправильное окно входа - высокий убыток. Неправильное окно выхода - варианты от низкого профита до среднего убытка...
Для "правильних вікон" - інсайдерська торгівля.
А для "правильних бізнесменів" - правильні тарифи.
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