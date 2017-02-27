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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 104
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:19

ДТЕК АХМЕТОВА ПОЧАВ КУПУВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В "ЕНЕРГОАТОМА" НА ЕКСПОРТ

Відокремлений підрозділ "Енергоатом-Трейдинг" реалізував для експорту весь запропонований обсяг електроенергії на аукціоні за двосторонніми договорами, що відбувся на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ) в п`ятницю. У цілому реалізовано 14,9 тис. МВт-год електроенергії з періодом поставки 1-31 жовтня 2020 року ціною 1017 грн за МВт-год, пише "БізнесЦензор".

Стартова ціна становила 1500 грн за МВт-год.

За даними на сайті біржі, весь виставлений обсяг електроенергії придбало ТОВ "Д.Трейдінг", що входить в холдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Як повідомлялося, з кінця червня електроенергію в "Енергоатом-Трейдингу" для експорту в Білорусь купувало ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз".

У липні "Енергоатом-Трейдинг" реалізував 34,8 тис. МВт-год для ГПК "Нафтогаз" за ціною 948 грн/МВт-год з періодом поставки на серпень, в червні ГПК "Нафтогаз" придбав у "Енергоатома" 12 тис. МВт/год електроенергії базового навантаження з поставкою в період з 22 по 31 липня 2020 року.

Україна відновила експорт електроенергії в Білорусі 22 липня 2020 року. При цьому глава комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус уточнив, що в серпні планується збільшити експортні поставки виробленої на АЕС України електроенергії в цю країну.

http://finbalance.com.ua/news/dtek-akhmetova-pochav-kupuvati-v-enerhoatoma-elektroenerhiyu-na-eksport
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.

На моей памяти перед выборами проблемы с валютой были только в 2014. И не по причине самих выборов.
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