Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 вер, 2020 21:56
Forum написав:
А населению, цены на электроэнергию с 1-ого октября повысят, уже объявили. Вот так вот!
Хто об’явив ? На сайті НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
Нічого немає
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 27 вер, 2020 21:56
Вкладчик1234 написав: vitaliy_berdinskikh написав: Вкладчик1234 написав:
ДТЕК АХМЕТОВА ПОЧАВ КУПУВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В "ЕНЕРГОАТОМА" НА ЕКСПОРТ
И шо, в чём зрада?
А свою солнечную не хочет продать куда-то?
Или ГарПок должен занимать, чтоб ему выплатить могорыч, а он ещё будет атомную энергию перепродавать (конечно тоже не без интереса)?
Может давайте наоборот? Солнечную - на экспорт, атомную - ГарПоку?
Так солнечную он и так по самой высокой в мире цене 5 грн за кВт Украине продает. Больше дураков по такой цене покупать нет. А электричество АЭС в Украине переизбыток - некуда девать, вот он его за границу по 50 коп и будет продавать. Неплохой бизнес.
Амвросий
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:03
Амвросий написав:
А электричество АЭС в Украине переизбыток - некуда девать, вот он его за границу по 50 коп и будет продавать. Неплохой бизнес.
А госпредприятие разве само не может аналогично продавать за рубеж, с бОльшей добавочной стоимостью, чем оно же будет продавать Ахметову ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:06
Ukrainian написав: Forum написав:
А населению, цены на электроэнергию с 1-ого октября повысят, уже объявили. Вот так вот!
Хто об’явив ? На сайті НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
Нічого немає
С 1 октября электроэнергия для населения может подорожать почти вдвое:
https://minfin.com.ua/2020/05/26/46054402/
. На других ресурсах пишут, что решение уже принято.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:09
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
Щиро дякую "розоблЯдьчайникам" обмінки, чеки якої я тут розміщував!
Все!
Обміка вже декілька днів, як закрилась! Вивіску/табло - зняли!
"Любі друзі" - щиро дякую вам за це - йдіть до ср@ки!
Другий раз - хрІн вам, а не скріни чеків!
ТЕПЕР БУДЕТЕ ВІРИТИ МЕНІ НА СЛОВО!
Может Вы своей стратегией загнали обменку в минус?
Так сказать, "переиграли казино"?
да ну нафиг .... как я это пропустил ? неужели это самый популярный форум в Украине ? может мне уже можно в политику баллотироваться ... итак хочу в проходную часть списка - предлагайте.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:10
Forum написав: Ukrainian написав: Forum написав:
А населению, цены на электроэнергию с 1-ого октября повысят, уже объявили. Вот так вот!
Хто об’явив ? На сайті НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
Нічого немає
С 1 октября электроэнергия для населения может подорожать почти вдвое:
https://minfin.com.ua/2020/05/26/46054402/
. На других ресурсах пишут, что решение уже принято.
НКРЕКП СПРОСТОВУЄ ІНФОРМАЦІЮ СТОСОВНО ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
Під час круглого столу 5-го травня 2020 року щодо кризового стану в енергетиці, НКРЕКП були представлені можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії.
Зокрема, мова йшла про стабілізацію рівня оптових цін, сценарії зниження «зелених» тарифів, поступове вирівнювання тарифів для різних категорій споживачів та про інші заходи.
Комісія, як і вся енергетична спільнота, завжди послідовно виступала за ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електричної енергії. Втім, з введенням в дію з 1-го липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.
НКРЕКП закликає засоби масової інформації не розповсюджувати недостовірну інформацію.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:10
Forum написав: Ukrainian написав: Forum написав:
А населению, цены на электроэнергию с 1-ого октября повысят, уже объявили. Вот так вот!
Хто об’явив ? На сайті НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
Нічого немає
С 1 октября электроэнергия для населения может подорожать почти вдвое:
https://minfin.com.ua/2020/05/26/46054402/
. На других ресурсах пишут, что решение уже принято.
Почему бы не показать эти "другие ресурсы?
На самом деле, тарифы на э/э таки поднимут, это уже предопределено. Но зеленые не настолько без серого вещества в головах, чтобы делать это в преддверии выборов - поднимут в течение полугода после них
zРадио
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:19
zРадио написав: sergey_sryvkin написав:
Два роки тому курс був такий самий як зараз. Хто вклався в гривню, не прогадав. А хто рік тому вийшов - має додатковий бонус
Про год назад - непонятно, поясните. Девальвация сентябрь 2020/сентябрь 2019 - 15%. Это выше, чем можно было заработать на гривневом депозите с учетом налогов.
Хто зайшов у грндепо ДВА роки тому, ще й досі в плюсі.
Хто зайшов ДВА роки тому, а вийшов рік тому, в хорошому плюсі.
Хто зайшов торік - наразі в мінусі.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:19
sergey_sryvkin написав: vitaliian написав: BIGor написав:
Как-то вообще не логично, люди ездили на метро - вдруг пришла корона/кризис/сокращения - все купили себе по автомобилю. Л - логика.
б/ушную машину класса ланос или китайпром может себе позволить любой работающий человек с с з/п от 400$.
"Може дозволити" і "купить" - далеко не одне й те саме. Авто це хлам.
именно это авто хлам или любое
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
yama
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Додано: Нед 27 вер, 2020 22:23
zРадио
Погуглите, сегодня уже раза три натыкался как минимум.
https://vchaspik.ua/ekonomika/485456-s- ... -pridetsya
, там ещё где-то отсылка на Министерство энергетики была.
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