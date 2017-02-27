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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6473647464756476>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 105
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
10%
10
28-29
73%
77
Більше 30
14%
15
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:28

  freeze написав:
  Амвросий написав:А электричество АЭС в Украине переизбыток - некуда девать, вот он его за границу по 50 коп и будет продавать. Неплохой бизнес.


А госпредприятие разве само не может аналогично продавать за рубеж, с бОльшей добавочной стоимостью, чем оно же будет продавать Ахметову ?

Не может, так же как открыть воду в Крым гос.предприятие не может. А такие жуки как Ахметов рады стараться. Но снять на*** госа кто подписал эту многоходовочку можно и нужно.
25 сентября новость https://nv.ua/biz/markets/belarus-litva-bolshe-ne-budet-postavlyat-v-stranu-rezervnuyu-elektroenergiyu-poslednie-novosti-50114266.html
Литва не даёт резерв, и тут наш д’Артаньян вылез...
Востаннє редагувалось stm в Нед 27 вер, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:30

  freeze написав:А госпредприятие разве само не может аналогично продавать за рубеж, с бОльшей добавочной стоимостью, чем оно же будет продавать Ахметову ?


Госпредприятие могло бы закупать электричество у АЭС по 50 коп, но вместо этого закупает по 5 грн солнце и помоему по 1.6 грн уголь. Ну это как-бы не по глупости. Просто удобная статья для растраты госбюджета и повод к повышению цен. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:30

  freeze написав:
  Амвросий написав:А электричество АЭС в Украине переизбыток - некуда девать, вот он его за границу по 50 коп и будет продавать. Неплохой бизнес.


А госпредприятие разве само не может аналогично продавать за рубеж, с бОльшей добавочной стоимостью, чем оно же будет продавать Ахметову ?

вы не поняли :) государство и есть Ахметов и ко :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:37

  Alex2007 написав:Нахер_ тогда разогнать их - никто и не заметит "потери ценных органов".


Ну наверно если разогнать, то этими вопросами может обычная прокуратура заинтересоваться. А так гарантия что никто не будет этим заниматься. Им ведь не зря полномочия дали забирать все дела у обычных органов :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:46

  Yuri_61 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Yuri_61 написав:Всегда под выборы валюты даже нет в обменках.

На моей памяти перед выборами проблемы с валютой были только в 2014. И не по причине самих выборов.

а 2004 год?

28 мая 2004 - 5,325
1 июля 2004 - 5,32
31 августа - 5,3116
30 сентября - 5,3077
29 октября - 5,3065

И где тут дефицит доллара или рост его курса перед выборами?

После повышенный спрос был. Но не из-за самих выборов, а из-за попытки власти сфальсифицировать их и как следствие мгновенного роста напряженности. Правда на курсе это почти никак не отразилось.

31 декабря - 5,3056

А обвал курса случился гораздо позже - в 2008 году. Никаких выборов в тот момент не было.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:50

  Forum написав:А населению, цены на электроэнергию с 1-ого октября повысят, уже объявили. Вот так вот!

А должны были понизить? И какая связь с оптовой закупкой электроэнергии? Купи ты и продавай населению задешево.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:57

  vitaliy_berdinskikh написав:Купи ты и продавай населению задешево.


А что, разве можно в обход государства купить электричество у производителей и продать потребителям? Или вы в такой способ предлагаете нарушать законы?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:А что, разве можно в обход государства купить электричество у производителей и продать потребителям?

У нас электричество населению разве государство поставляет?

Государству принадлежит генерация, и то тольк автомная и гидро. Тепловая уже много где частная. Как и солнечная и ветро.

Как и распределяющие компании уровня города или области. Магистральные же сети население электричеством не снабжают.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:06

  vitaliy_berdinskikh написав:У нас электричество населению разве государство поставляет?


При чем тут кто поставляет.

Вы предложили покупать и продавать электричество самому если не нравится схема. Так вот и ответьте на вопрос - можно купить электричество напрямую у производителей и продать напрямую потребителям, без коррупционных прокладок?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:При чем тут кто поставляет.

При твоём вопросе о возможности продать населению электроэнергию купленную у Энергоатома.
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