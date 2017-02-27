Не может, так же как открыть воду в Крым гос.предприятие не может. А такие жуки как Ахметов рады стараться. Но снять на*** госа кто подписал эту многоходовочку можно и нужно.
25 сентября новость
Литва не даёт резерв, и тут наш д’Артаньян вылез...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:28
Не может, так же как открыть воду в Крым гос.предприятие не может. А такие жуки как Ахметов рады стараться. Но снять на*** госа кто подписал эту многоходовочку можно и нужно.
25 сентября новость
Литва не даёт резерв, и тут наш д’Артаньян вылез...
Востаннє редагувалось stm в Нед 27 вер, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:30
Госпредприятие могло бы закупать электричество у АЭС по 50 коп, но вместо этого закупает по 5 грн солнце и помоему по 1.6 грн уголь. Ну это как-бы не по глупости. Просто удобная статья для растраты госбюджета и повод к повышению цен.
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:30
вы не поняли государство и есть Ахметов и ко
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:37
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:46
28 мая 2004 - 5,325
1 июля 2004 - 5,32
31 августа - 5,3116
30 сентября - 5,3077
29 октября - 5,3065
И где тут дефицит доллара или рост его курса перед выборами?
После повышенный спрос был. Но не из-за самих выборов, а из-за попытки власти сфальсифицировать их и как следствие мгновенного роста напряженности. Правда на курсе это почти никак не отразилось.
31 декабря - 5,3056
А обвал курса случился гораздо позже - в 2008 году. Никаких выборов в тот момент не было.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:50
А должны были понизить? И какая связь с оптовой закупкой электроэнергии? Купи ты и продавай населению задешево.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:57
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У нас электричество населению разве государство поставляет?
Государству принадлежит генерация, и то тольк автомная и гидро. Тепловая уже много где частная. Как и солнечная и ветро.
Как и распределяющие компании уровня города или области. Магистральные же сети население электричеством не снабжают.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:06
При чем тут кто поставляет.
Вы предложили покупать и продавать электричество самому если не нравится схема. Так вот и ответьте на вопрос - можно купить электричество напрямую у производителей и продать напрямую потребителям, без коррупционных прокладок?
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
При твоём вопросе о возможности продать населению электроэнергию купленную у Энергоатома.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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