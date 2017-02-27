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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6473647464756476

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 105
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
10%
10
28-29
73%
77
Більше 30
14%
15
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:А что, разве можно в обход государства купить электричество у производителей и продать потребителям?

У нас электричество населению разве государство поставляет?

Государству принадлежит генерация, и то тольк автомная и гидро. Тепловая уже много где частная. Как и солнечная и ветро.

Как и распределяющие компании уровня города или области. Магистральные же сети население электричеством не снабжают.
учитывая долю "социального" тарифа и сильную общую зарегулированность рынка - фактически, да, поставляет государство.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:11

  vitaliy_berdinskikh написав:При твоём вопросе о возможности продать населению электроэнергию.


Не увиливай от вопроса. Ты сказал "Купи ты и продавай населению задешево".

Вот и объясни - есть возможность купить и продать населению дешевле, в обход коррупционной прокладки?

Или чтобы купить по 50 коп, а продать населению скажем по 70 коп, нужно ещё 1 грн отсыпать коррупционерам?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:26

  juristkostya написав:учитывая долю "социального" тарифа


Говоря про "социальный" тариф вы подразумеваете коррупцию?
И какая именно эта "доля" в процентах?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 23:27

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:При твоём вопросе о возможности продать населению электроэнергию.


Не увиливай от вопроса. Ты сказал "Купи ты и продавай населению задешево".

Вот и объясни - есть возможность купить и продать населению дешевле, в обход коррупционной прокладки?

Или чтобы купить по 50 коп, а продать населению скажем по 70 коп, нужно ещё 1 грн отсыпать коррупционерам?

Та он просто хотел похамить, а тут вдруг к ответу призвали : )
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