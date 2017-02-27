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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 вер, 2020 23:10
vitaliy_berdinskikh написав: Амвросий написав:
А что, разве можно в обход государства купить электричество у производителей и продать потребителям?
У нас электричество населению разве государство поставляет?
Государству принадлежит генерация, и то тольк автомная и гидро. Тепловая уже много где частная. Как и солнечная и ветро.
Как и распределяющие компании уровня города или области. Магистральные же сети население электричеством не снабжают.
учитывая долю "социального" тарифа и сильную общую зарегулированность рынка - фактически, да, поставляет государство.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:11
vitaliy_berdinskikh написав:
При твоём вопросе о возможности продать населению электроэнергию.
Не увиливай от вопроса. Ты сказал "Купи ты и продавай населению задешево".
Вот и объясни - есть возможность купить и продать населению дешевле, в обход коррупционной прокладки?
Или чтобы купить по 50 коп, а продать населению скажем по 70 коп, нужно ещё 1 грн отсыпать коррупционерам?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:26
juristkostya написав:
учитывая долю "социального" тарифа
Говоря про "социальный" тариф вы подразумеваете коррупцию?
И какая именно эта "доля" в процентах?
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:27
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
При твоём вопросе о возможности продать населению электроэнергию.
Не увиливай от вопроса. Ты сказал "Купи ты и продавай населению задешево".
Вот и объясни - есть возможность купить и продать населению дешевле, в обход коррупционной прокладки?
Или чтобы купить по 50 коп, а продать населению скажем по 70 коп, нужно ещё 1 грн отсыпать коррупционерам?
Та он просто хотел похамить, а тут вдруг к ответу призвали : )
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Додано: Пон 28 вер, 2020 06:18
vitaliy_berdinskikh написав: Yuri_61 написав:
а 2004 год?
28 мая 2004 - 5,325
29 октября - 5,3065
И где тут дефицит доллара или рост его курса перед
выборами?
У 2004 р. осінню після Ющенкових заяв про отруєння був короткочасний скачок готівкового в район 6,5 грн., але вклади Яценюк приморозив від досрачки, топлива не стало і курс досить швидко вернувся.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 07:07
Минэкоэнерго планирует повысить цену за первые 100 кВт-час электроэнергии для населения с 0,9 грн до 1,68 грн.
почувствуют те кто потребляет до 100кВт - настоящий удар по бедности!
самый дорогой автохлам, э/энергия.. что дальше?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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