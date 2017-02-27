|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:48
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт)
9-42:
Харьков 28.35 - 28.38,
диапазон цен: 28.33..28.35 - 28.38..28.40
За выходные котировки наличного доллара подросли: +3 коп. покупка и +4-6 коп. продажа.
9-48:
Чернигов 28.31 - 28.42
Сумы 28.25 - 28.40
Полтава 28.27 - 28.37
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 2018 раз.
- Подякували: 1465 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:29
Ну что, к ноябрю 29 возьмем? По всей видимости - да.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:57
28.28-28.30/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11224
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 3655 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:10
25.09.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 6 916,3 млн гривень.
Всего уже выплачено 10,8 млрд.грн.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 37922
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3645 раз.
- Подякували: 11001 раз.
-
- Профіль
-
52
22
2
1
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:11
juristkostya написав: Вадим Жураковский написав:
Даже цена по 1.68 грн за 1кВтч, для населения, ниже себестоимости, поэтому, как и раньше, при совке, переложат всё в тариф юридическим потребителям.
наоборот.
В Союзе тариф для населения был 4 коп, для промышленности - 2 коп.
То есть, население дотировало неэффективную промышленность.
посмотрите еще объемы потребления тогда населением и промышленностью
что там можно было надотировать ? там бюджет все дотировал, и население и промышленность
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 821
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:19
10:35 На рынке появился Нацбанк с продажей по 28,33.
-
yuriy_kuzmik
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 25.10.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:21
Alex6 написав: juristkostya написав: Вадим Жураковский написав:
Даже цена по 1.68 грн за 1кВтч, для населения, ниже себестоимости, поэтому, как и раньше, при совке, переложат всё в тариф юридическим потребителям.
наоборот.
В Союзе тариф для населения был 4 коп, для промышленности - 2 коп.
То есть, население дотировало неэффективную промышленность.
посмотрите еще объемы потребления тогда населением и промышленностью
что там можно было надотировать ? там бюджет все дотировал, и население и промышленность
там лохи работающие на сберкнижку всех и вся дотировали
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8906
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1038 раз.
- Подякували: 1488 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19931
|2523849
|
|
|7236
|1653533
|
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ
|
|514
|121963
|
|