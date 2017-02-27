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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6475647664776478

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 109
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
9%
10
28-29
74%
81
Більше 30
14%
15
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:48

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт)
9-42:
Харьков 28.35 - 28.38,
диапазон цен: 28.33..28.35 - 28.38..28.40

За выходные котировки наличного доллара подросли: +3 коп. покупка и +4-6 коп. продажа.

9-48:
Чернигов 28.31 - 28.42
Сумы 28.25 - 28.40
Полтава 28.27 - 28.37
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что, к ноябрю 29 возьмем? По всей видимости - да.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:57

28.28-28.30/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:10

25.09.2020 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 6 916,3 млн гривень.

Всего уже выплачено 10,8 млрд.грн.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:11

  juristkostya написав:
  Вадим Жураковский написав:Даже цена по 1.68 грн за 1кВтч, для населения, ниже себестоимости, поэтому, как и раньше, при совке, переложат всё в тариф юридическим потребителям.

наоборот.
В Союзе тариф для населения был 4 коп, для промышленности - 2 коп.
То есть, население дотировало неэффективную промышленность.


посмотрите еще объемы потребления тогда населением и промышленностью :D

что там можно было надотировать ? там бюджет все дотировал, и население и промышленность
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

10:35 На рынке появился Нацбанк с продажей по 28,33.
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:21

  Alex6 написав:
  juristkostya написав:
  Вадим Жураковский написав:Даже цена по 1.68 грн за 1кВтч, для населения, ниже себестоимости, поэтому, как и раньше, при совке, переложат всё в тариф юридическим потребителям.

наоборот.
В Союзе тариф для населения был 4 коп, для промышленности - 2 коп.
То есть, население дотировало неэффективную промышленность.


посмотрите еще объемы потребления тогда населением и промышленностью :D

что там можно было надотировать ? там бюджет все дотировал, и население и промышленность

там лохи работающие на сберкнижку всех и вся дотировали
Zebra
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  #<1 ... 6475647664776478
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