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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:06
Новая неделя, почти конец месяца. А отката всё нет и нет... И члены секты "па 24" куда-то пропали. Наверно побежали сливать "па 28" в ожидании возврата к 24. А тем временем опт снова приподнял курсы, теперь 28.35/28.37. Немного рост, на 4 копейки, но и не на 2, как было на прошлой неделе. Видимо сразу с учетом выходных накинули.
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:07
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:22
Читал ветку,понял от такой скуки пора поднимать цену на электру.Даже было пришел к пониманию единицы измерения интеллекта 10туповат=1дебилoват
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что там НБУ продал сегодня, что курсу не дал выше пойти?
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:00
скоро потрясут тех, у кого вклады в 10 раз выше прож. минимумов.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:10
А який мінімум цей?
І яким макаром потрясуть?
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Додано: Пон 28 вер, 2020 14:14
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:37
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... а за вікном, йшов останній тиждень росту курсу долара...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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