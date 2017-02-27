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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6477647864796480

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 111
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
9%
10
28-29
74%
82
Більше 30
14%
16
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:06

Новая неделя, почти конец месяца. А отката всё нет и нет... И члены секты "па 24" куда-то пропали. Наверно побежали сливать "па 28" в ожидании возврата к 24. :mrgreen: А тем временем опт снова приподнял курсы, теперь 28.35/28.37. Немного рост, на 4 копейки, но и не на 2, как было на прошлой неделе. Видимо сразу с учетом выходных накинули.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:07

  Zebra написав:там лохи работающие на сберкнижку всех и вся дотировали


сейчас вообще всех лохами сделали, уже и проценты на депозиты не нужно платить. А зачем? Если и так все деньги в банки загнали, остается только вводить комиссии и косить бабло :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:22

  Captain Obvious написав:Шел 15й рабочий день без единого отката.

Читал ветку,понял от такой скуки пора поднимать цену на электру.Даже было пришел к пониманию единицы измерения интеллекта 10туповат=1дебилoват
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там НБУ продал сегодня, что курсу не дал выше пойти?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:00

  Амвросий написав:
  Zebra написав:там лохи работающие на сберкнижку всех и вся дотировали


сейчас вообще всех лохами сделали, уже и проценты на депозиты не нужно платить. А зачем? Если и так все деньги в банки загнали, остается только вводить комиссии и косить бабло :D


скоро потрясут тех, у кого вклады в 10 раз выше прож. минимумов. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Амвросий написав:
  Zebra написав:там лохи работающие на сберкнижку всех и вся дотировали


сейчас вообще всех лохами сделали, уже и проценты на депозиты не нужно платить. А зачем? Если и так все деньги в банки загнали, остается только вводить комиссии и косить бабло :D


скоро потрясут тех, у кого вклады в 10 раз выше прож. минимумов. :shock:

А який мінімум цей?
І яким макаром потрясуть?
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:14

  Квесторе_поверніться написав:А який мінімум цей?
І яким макаром потрясуть?

Почитайте, які наміри з такого приводу у рашистів і зробіть висновки по Україні.
Здається там від 1 млн рублєв будеть трясти ...

зі. Всі податкові іновації в Україні злизуються з Раші, нажаль ...
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:37

  Zebra написав:Что там НБУ продал сегодня, что курсу не дал выше пойти?

Не поверите, пока ничего сегодня не продал. "Ничего не сделал, только вошел" (с.Кавказская пленница)
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... а за вікном, йшов останній тиждень росту курсу долара...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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