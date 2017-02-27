Додано: Пон 28 вер, 2020 16:17

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................28.09.2020............29.09.2020

дата розрахунку................25.09.2020.............28.09.2020

Євро...................................32,8763..................33,0376

Долар США........................28,2673..................28,3062

После полудня гривна отыграла почти копейку.

Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2.5 копейки. Простояв без движения чуть больше часа, выросли на копейку, сузили спред до рабочих 2 копеек и снова уравновесились. НБУ замечен с предложением валюты, но пока, похоже, торгует только лицом.

Справочный курс встретили котировками 28.3050 - 28.3250, что на копейку выше открытия.

Демонстративный выход регулятора возымел действие - продавцы перестали придерживать валюту. В результате после 12 котировки снизились на 1.5 копейки, после чего рынок надолго уравновесился. После 15 снизились на полкопейки.

Сегодня к поведению регулятора у меня претензий нет. Его выход, хоть и не был результативным, оказался весьма своевременным. Он остановил рост доллара на эмоциях без материальных к тому поводов. Как показал дальнейший ход торгов, спрос и предложение сегодня находились в балансе. Госбанк можно, конечно, подозревать в сговоре с НБУ, но вероятность этого мне не видится большой. Важно помнить, что госбанки находятся в подчинении кабмина, который давно не скрывает свое желание ослабить гривну. Влияние НБУ на них не больше, чем на все остальные банки - это только функции регулятора. Проще заподозрить, что крупные клиенты этого банка нуждались в гривне срочно или решили, что курс вырос достаточно.

Официальный курс встретили котировками 28.2850 - 28.3050. За день снизились на 1 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.

Сегодняшняя стабильность на нашем МБ сопровождалась падением доллара в мире.

Относительно сегодняшних значений официальный курс доллара вырос на 4 копейки, курс евро вырос на 16 копеек.



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