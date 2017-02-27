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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6479648064816482>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 112
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
9%
10
28-29
74%
83
Більше 30
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:34

  change_pm написав:Почитайте, які наміри з такого приводу у рашистів і зробіть висновки по Україні.
Здається там від 1 млн рублєв будеть трясти ...

зі. Всі податкові іновації в Україні злизуються з Раші, нажаль ...

Все ж таки виходить, що цю податкову іновацію вони злизали з нас. Погуглив трохи.. Справа в тому, що зараз там відсотки по вкладах не оподатковуються. Цар вирішив ввести цю тряску з наступного року.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:36

  Игорь Алексеевич написав:скоро потрясут тех, у кого вклады в 10 раз выше прож. минимумов. :shock:

Троль закинув...

  Квесторе_поверніться написав:А який мінімум цей?
І яким макаром потрясуть?

... лох затрясся :)

Сєвєродонецьк - 28,30 / 28,50
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:48

  Квесторе_поверніться написав:А який мінімум цей?


с 1 января - 2027 грн;
с 1 июля - 2118 грн;
с 1 декабря - 2189 грн.

Зображення

  Квесторе_поверніться написав:І яким макаром потрясуть?


стрижкой :)

При текущих процентах и трусить не нужно - инфляция сама все сделает. А если еще и проценты отрицательные сделать, да комиссию на снятие ввести...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:17

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................28.09.2020............29.09.2020
дата розрахунку................25.09.2020.............28.09.2020
Євро...................................32,8763..................33,0376
Долар США........................28,2673..................28,3062
После полудня гривна отыграла почти копейку.
Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы со спредом 2.5 копейки. Простояв без движения чуть больше часа, выросли на копейку, сузили спред до рабочих 2 копеек и снова уравновесились. НБУ замечен с предложением валюты, но пока, похоже, торгует только лицом.
Справочный курс встретили котировками 28.3050 - 28.3250, что на копейку выше открытия.
Демонстративный выход регулятора возымел действие - продавцы перестали придерживать валюту. В результате после 12 котировки снизились на 1.5 копейки, после чего рынок надолго уравновесился. После 15 снизились на полкопейки.
Сегодня к поведению регулятора у меня претензий нет. Его выход, хоть и не был результативным, оказался весьма своевременным. Он остановил рост доллара на эмоциях без материальных к тому поводов. Как показал дальнейший ход торгов, спрос и предложение сегодня находились в балансе. Госбанк можно, конечно, подозревать в сговоре с НБУ, но вероятность этого мне не видится большой. Важно помнить, что госбанки находятся в подчинении кабмина, который давно не скрывает свое желание ослабить гривну. Влияние НБУ на них не больше, чем на все остальные банки - это только функции регулятора. Проще заподозрить, что крупные клиенты этого банка нуждались в гривне срочно или решили, что курс вырос достаточно.
Официальный курс встретили котировками 28.2850 - 28.3050. За день снизились на 1 копейки относительно открытия и на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Сегодняшняя стабильность на нашем МБ сопровождалась падением доллара в мире.
Относительно сегодняшних значений официальный курс доллара вырос на 4 копейки, курс евро вырос на 16 копеек.

Этот день в истории:
2019 - 24.0828 (-10) +422
2018 - 28.2699 (-3) +4

2017 - 26.5211 (+5)
2016 - 25.8966 (+7)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неужели вниз?
Тут как бы налоги скоро платить, самая красивая как обычно может куда-то вся испариться.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:20

Курс доллара (ПОВ, опт) 17-07:

Харьков 28.36 - 28.39 (утром 28.35 - 28.38),
большинство курсов покупки - 28.34(35), продажи - 28.40

К вечеру курс снизился в Чернигове, в других городах остался примерно на тех же уровнях что и утром.

Чернигов 28.23 - 28.34 (28.31 - 28.42)
Сумы 28.30 - 28.40 (28.25 - 28.40)
Полтава 28.27 - 28.38 (28.27 - 28.37)
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:46

  Captain Obvious написав:самая красивая как обычно может куда-то вся испариться.


Ну это не проблема - не зря-же M0 растет :)

Только за август +8173.7 млн.грн

Кстати по данным за август:
М1/ЗВР = 31.29
М2/ЗВР = 57.56
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 вер, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:проценты отрицательные сделать, да комиссию на снятие ввести...
так поняли уже где можно валюту на шару паиметь, зачем им ес, мвф и бонды? надо ответить Жозепе Боррелю что Украина не дойная корова и громко хлопнуть дверью.
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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:11

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:проценты отрицательные сделать, да комиссию на снятие ввести...
поняли гады где можно валюту на шару паиметь, зачем им ес, мвф и бонды? надо ответить Жозепе Боррелю что Украина не дойная корова и громко хлопнуть дверью.
Зображення

Европа должна быть ответственной за тех, кого приручила.
Как швартовать у себя активы наших олигархов, так с распростертыми объятиями, а как компенсировать потерю северо-восточного рынка - так не банкомат.
Разве не ясно, что без финансовых вливаний мы долго не протянем постоянно получая отрицательный торговый баланс с ЕС.
Так что тут уж как посмотреть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:13

  vitaliian написав:не дойная корова


Амвросий
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