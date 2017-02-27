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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6479648064816482

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 112
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
9%
10
28-29
74%
83
Більше 30
14%
16
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:15

  antey1969 написав:Европа должна быть ответственной за тех, кого приручила.
Как швартовать у себя активы наших олигархов, так с распростертыми объятиями, а как компенсировать потерю северо-восточного рынка - так не банкомат.
Разве не ясно, что без финансовых вливаний мы долго не протянем постоянно получая отрицательный торговый баланс с ЕС.
Так что тут уж как посмотреть.


Так в ЕС уже отказались от слов "мы не банкомат". В конце концов, банкомат - это не так плохо, можно и деньги в кредит выдать, и комиссию за обслуживание содрать :mrgreen:

"ЄС - не банкомат": у Брюсселі пояснили видалення фрази зі статті Борреля
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7114781/
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Так в ЕС уже отказались от слов "мы не банкомат"
Ещё сами приползут на коленях "возьмите кредит ну пожаааалуста" а мы носом покрутим и подумаем брать их кредит или нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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