antey1969 написав:Европа должна быть ответственной за тех, кого приручила. Как швартовать у себя активы наших олигархов, так с распростертыми объятиями, а как компенсировать потерю северо-восточного рынка - так не банкомат. Разве не ясно, что без финансовых вливаний мы долго не протянем постоянно получая отрицательный торговый баланс с ЕС. Так что тут уж как посмотреть.
Так в ЕС уже отказались от слов "мы не банкомат". В конце концов, банкомат - это не так плохо, можно и деньги в кредит выдать, и комиссию за обслуживание содрать