Додано: Пон 28 вер, 2020 20:26

Добрый вечер .

Хотелось бы поговорить про валюту .

Извините .

Пошел откат (маленький ) .

Я не настолько сведущ в валютах , но лично меня насторожил УКРГАЗБАНК, поставивший сегодня курса 28,15-28,35.

Все в городе пока молча наблюдают .Продажу поставили 28.40 и больше

Те , кто с.х. занимается , пока не хвастаются сменой машин.

В порт не так часто суда за зерном заходят.



Смотрю дальше , нерезы как выходили с ОГВЗ так и выходят .(валят )

Ну сколько той валюты на местные выборы можно и нужно завести ?



Очень много денег нужно было бы если выбирали Франкенштейна .

А на наших упырей не столько денег нужно .

Куда то поделись люди ,тяжело вкалывающие за кордоном и пересылающие деньги домой .

Так что сижу и аккуратно наблюдаю .



Что думаете , Верующие ......в гривну ?