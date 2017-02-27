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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6480648164826483>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 115
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
10%
11
28-29
74%
85
Більше 30
14%
16
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:15

  antey1969 написав:Европа должна быть ответственной за тех, кого приручила.
Как швартовать у себя активы наших олигархов, так с распростертыми объятиями, а как компенсировать потерю северо-восточного рынка - так не банкомат.
Разве не ясно, что без финансовых вливаний мы долго не протянем постоянно получая отрицательный торговый баланс с ЕС.
Так что тут уж как посмотреть.


Так в ЕС уже отказались от слов "мы не банкомат". В конце концов, банкомат - это не так плохо, можно и деньги в кредит выдать, и комиссию за обслуживание содрать :mrgreen:

"ЄС - не банкомат": у Брюсселі пояснили видалення фрази зі статті Борреля
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7114781/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Так в ЕС уже отказались от слов "мы не банкомат"
Ещё сами приползут на коленях "возьмите кредит ну пожаааалуста" а мы носом покрутим и подумаем брать их кредит или нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:47

  vitaliian написав:Ещё сами приползут на коленях "возьмите кредит ну пожаааалуста" а мы носом покрутим и подумаем брать их кредит или нет.


Скорее уж начнут проверку счетов наших карманычей в европейских банках на предмет коррупционности происхождения денег и ... вобщем прийдется брать кредит :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:19

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Так в ЕС уже отказались от слов "мы не банкомат"
Ещё сами приползут на коленях "возьмите кредит ну пожаааалуста" а мы носом покрутим и подумаем брать их кредит или нет.


Немного не то время сейчас. В Европе и своих голодающих из-за короновируса хватает.
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:33

  yama написав:
  sergey_sryvkin написав:
  vitaliian написав:б/ушную машину класса ланос или китайпром может себе позволить любой работающий человек с с з/п от 400$.

"Може дозволити" і "купить" - далеко не одне й те саме. Авто це хлам.

именно это авто хлам или любое :?:


Будь яке авто без водія-механіка.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:37

  andrein написав:В Европе и своих голодающих из-за короновируса хватает.


Вы кредит с безвозмездной помощью не путаете?

Кредитор дает кредит чтобы заработать. А заёмщик берет кредит чтобы потерять, т.к. отдавать будет больше чем взял.

Чтобы взять кредит нужно повысить процент ваших расходов относительно ваших доходов. Например поднять коммуналку на 20-30% лет на 10. Это будет гарантией, что государство сможет отдать кредит, без этого кредит не дадут.

Вы готовы к повышению скажем тарифов на коммуналку лет на 10. Ради кредита, который потратят на повышение зарплат чиновникам?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"новый Чурий" (главный по валютным тарелочкам) дал программное интервью:
https://finance.liga.net/ekonomika/inte ... yute-v-nbu

2 фрагмента (безоценочно - тут и так всё красноречиво):

1) Під час презентації проєкту бюджету-2021 міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що курс, на якому побудовано бюджет, – 29,1 грн/$ – був погоджений з Нацбанком. Це правда?
– Ця цифра взята з макропрогнозу Мінекономіки. Жодних форматів, процедур чи регламентів, згідно яких НБУ мав би її погоджувати, не існує.
– Сама заява Марченка про погодження курсу, що також могло серйозно вплинути на девальваційні очікування, – чи нормально міністру фінансів виходити з такою публічною комунікацією?
– Це відповідальність Міністерства фінансів. У цьому контексті можу сказати одне: у НБУ немає жодних таргетів щодо курсу.

2) "НБУ не буде фінансувати держбюджет"
– Під час презентації оновлених Засад монетарної політики НБУ голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин окремим пунктом зазначив участь регулятора у вторинному ринку ОВДП. Водночас запропонований Мінфіном проєкт бюджету передбачає близько 600 млрд внутрішніх запозичень. Цей пазл можна скласти таким чином, що саме НБУ може стати ключовим учасником ринку ОВДП, хоча раніше керівництво категорично відкидало таку можливість. Ви зберігаєте цю категоричність?
– Модель нашої присутності на ринку ОВДП треба обговорювати, у тому числі, з урядом та Нацкомісією з цінних паперів. Однак відразу хочу наголосити: ми не будемо брати участі у фінансуванні бюджетних витрат через купівлю ОВДП. Варіант який ми обговорювали попередньо – роль НБУ, як маркетмейкера, щоб уникати надмірної волатильності дохідностей, особливо у кризові моменти. Однак такі операції повинні мати обмеження в обсязі та бути спрямованими на розвиток ринку цінних паперів, а не на опосередковане фінансування бюджету.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер .
Хотелось бы поговорить про валюту .
Извините .
Пошел откат (маленький ) .
Я не настолько сведущ в валютах , но лично меня насторожил УКРГАЗБАНК, поставивший сегодня курса 28,15-28,35.
Все в городе пока молча наблюдают .Продажу поставили 28.40 и больше
Те , кто с.х. занимается , пока не хвастаются сменой машин.
В порт не так часто суда за зерном заходят.

Смотрю дальше , нерезы как выходили с ОГВЗ так и выходят .(валят )
Ну сколько той валюты на местные выборы можно и нужно завести ?

Очень много денег нужно было бы если выбирали Франкенштейна .
А на наших упырей не столько денег нужно .
Куда то поделись люди ,тяжело вкалывающие за кордоном и пересылающие деньги домой .
Так что сижу и аккуратно наблюдаю .

Что думаете , Верующие ......в гривну ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:36

  холява написав:Что думаете , Верующие ......в гривну ?


думаю что денег на эти выборы вообще не нужно, разве что бюджетных денег немного потратят, так что выборы врядли как-то на курс повлияют :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:41

  холява написав:Добрый вечер .
Хотелось бы поговорить про валюту .
Извините .
Пошел откат (маленький ) .
Я не настолько сведущ в валютах , но лично меня насторожил УКРГАЗБАНК, поставивший сегодня курса 28,15-28,35.
Все в городе пока молча наблюдают .Продажу поставили 28.40 и больше
Те , кто с.х. занимается , пока не хвастаются сменой машин.
В порт не так часто суда за зерном заходят.

Смотрю дальше , нерезы как выходили с ОГВЗ так и выходят .(валят )
Ну сколько той валюты на местные выборы можно и нужно завести ?

Очень много денег нужно было бы если выбирали Франкенштейна .
А на наших упырей не столько денег нужно .
Куда то поделись люди ,тяжело вкалывающие за кордоном и пересылающие деньги домой .
Так что сижу и аккуратно наблюдаю .

Что думаете , Верующие ......в гривну ?

Думаем как обычно.
То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.
Captain Obvious
 
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