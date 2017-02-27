antey1969 написав:Европа должна быть ответственной за тех, кого приручила. Как швартовать у себя активы наших олигархов, так с распростертыми объятиями, а как компенсировать потерю северо-восточного рынка - так не банкомат. Разве не ясно, что без финансовых вливаний мы долго не протянем постоянно получая отрицательный торговый баланс с ЕС. Так что тут уж как посмотреть.
Так в ЕС уже отказались от слов "мы не банкомат". В конце концов, банкомат - это не так плохо, можно и деньги в кредит выдать, и комиссию за обслуживание содрать
andrein написав:В Европе и своих голодающих из-за короновируса хватает.
Вы кредит с безвозмездной помощью не путаете?
Кредитор дает кредит чтобы заработать. А заёмщик берет кредит чтобы потерять, т.к. отдавать будет больше чем взял.
Чтобы взять кредит нужно повысить процент ваших расходов относительно ваших доходов. Например поднять коммуналку на 20-30% лет на 10. Это будет гарантией, что государство сможет отдать кредит, без этого кредит не дадут.
2 фрагмента (безоценочно - тут и так всё красноречиво):
1) Під час презентації проєкту бюджету-2021 міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що курс, на якому побудовано бюджет, – 29,1 грн/$ – був погоджений з Нацбанком. Це правда? – Ця цифра взята з макропрогнозу Мінекономіки. Жодних форматів, процедур чи регламентів, згідно яких НБУ мав би її погоджувати, не існує. – Сама заява Марченка про погодження курсу, що також могло серйозно вплинути на девальваційні очікування, – чи нормально міністру фінансів виходити з такою публічною комунікацією? – Це відповідальність Міністерства фінансів. У цьому контексті можу сказати одне: у НБУ немає жодних таргетів щодо курсу.
2) "НБУ не буде фінансувати держбюджет" – Під час презентації оновлених Засад монетарної політики НБУ голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин окремим пунктом зазначив участь регулятора у вторинному ринку ОВДП. Водночас запропонований Мінфіном проєкт бюджету передбачає близько 600 млрд внутрішніх запозичень. Цей пазл можна скласти таким чином, що саме НБУ може стати ключовим учасником ринку ОВДП, хоча раніше керівництво категорично відкидало таку можливість. Ви зберігаєте цю категоричність? – Модель нашої присутності на ринку ОВДП треба обговорювати, у тому числі, з урядом та Нацкомісією з цінних паперів. Однак відразу хочу наголосити: ми не будемо брати участі у фінансуванні бюджетних витрат через купівлю ОВДП. Варіант який ми обговорювали попередньо – роль НБУ, як маркетмейкера, щоб уникати надмірної волатильності дохідностей, особливо у кризові моменти. Однак такі операції повинні мати обмеження в обсязі та бути спрямованими на розвиток ринку цінних паперів, а не на опосередковане фінансування бюджету.
Добрый вечер . Хотелось бы поговорить про валюту . Извините . Пошел откат (маленький ) . Я не настолько сведущ в валютах , но лично меня насторожил УКРГАЗБАНК, поставивший сегодня курса 28,15-28,35. Все в городе пока молча наблюдают .Продажу поставили 28.40 и больше Те , кто с.х. занимается , пока не хвастаются сменой машин. В порт не так часто суда за зерном заходят.
Смотрю дальше , нерезы как выходили с ОГВЗ так и выходят .(валят ) Ну сколько той валюты на местные выборы можно и нужно завести ?
Очень много денег нужно было бы если выбирали Франкенштейна . А на наших упырей не столько денег нужно . Куда то поделись люди ,тяжело вкалывающие за кордоном и пересылающие деньги домой . Так что сижу и аккуратно наблюдаю .
холява написав:Добрый вечер . Хотелось бы поговорить про валюту . Извините . Пошел откат (маленький ) . Я не настолько сведущ в валютах , но лично меня насторожил УКРГАЗБАНК, поставивший сегодня курса 28,15-28,35. Все в городе пока молча наблюдают .Продажу поставили 28.40 и больше Те , кто с.х. занимается , пока не хвастаются сменой машин. В порт не так часто суда за зерном заходят.
Смотрю дальше , нерезы как выходили с ОГВЗ так и выходят .(валят ) Ну сколько той валюты на местные выборы можно и нужно завести ?
Очень много денег нужно было бы если выбирали Франкенштейна . А на наших упырей не столько денег нужно . Куда то поделись люди ,тяжело вкалывающие за кордоном и пересылающие деньги домой . Так что сижу и аккуратно наблюдаю .
Что думаете , Верующие ......в гривну ?
Думаем как обычно. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.