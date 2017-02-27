Captain Obvious
.....Из общего курса психологии известно , что большая часть людей слушают оппонента , чтобы возразить .
Не надо огорчать меня ....
Я очень прошу высказаться всех по валюте и будущем гривны .
А то эти проценты надоели .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:47
Captain Obvious
.....Из общего курса психологии известно , что большая часть людей слушают оппонента , чтобы возразить .
Не надо огорчать меня ....
Я очень прошу высказаться всех по валюте и будущем гривны .
А то эти проценты надоели .
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:21
Доллар в Мире немного прекратил свое укрепление, и даже начал снова ослабевать. Я думаю возможно увидим откат или как минимум паузу в росте курса доллара к грн.
Life is good.
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Александр Алексеевич , обидно !
В 21. час обменяться мнением по валюте очень тяжело .
А помните , как Вам забывали ставить плюсик , за Ваши "зеленые простыни",которые вся Страна так
ждала ,особенно в такие моменты ?
Эх ..(неопределенный артикль )
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:27
холява Привет.
Да.. Положительных новостей маловато. Тоже вот наблюдаю.
Трудно делать какие-то прогнозы, вот и Вы сегодня написали, что вместо продажи кассир УкргазБанка показала вам зуб. Ощад вообще поставил продажу 28.50.
Этот небольшой откат может быть маленькой ступенькой вниз, а потом 2-3 вверх.
Так размышления, не прогноз.
ЗЫ. Завтра футбол ))
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:28
Там 3 сторінки назад, я все вже сказав про майбутнє курсу, але ви тільки підтверджуєте те, що ви прогавили п'ятий курс, де на кафедрі психіатрії, казали, що пацієнт вважається пацієнтом, коли бачить інформацію, але коли своєї немає,робе вигляд, що її не бачить, а сказати ж шось треба.
Як казав наш профессор Говенко, ноотропи, або 30 км бігу щоденно, таке в нього було лікування таких, як ви.
Востаннє редагувалось Trast в Пон 28 вер, 2020 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:30
vladus17
к тому же, фигура сверху в голосовалке уж очень на вытянутый средний палец смахивает.
и с каждым новым проголосовавшим за 28-29 всё больше
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:34
оно и понятно, 90% присутствующих сидят в долларе и молятся на 29. Секрет Полишинеля в том что когда большинство сольётся, тогда будет 29 и даже возможно 30. Тренд всегда идёт против хотелок большинства иначе % самых умных останется без проффита.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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