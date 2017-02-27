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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:56
Удалил
Востаннє редагувалось Patrick в Пон 28 вер, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:58
[quote="5066630:vitaliian"]
Ну Вы же видите , что за гривну не перестали продавать .
А работники обменных пунктов не могут жить без торговли за гривну, впрочем как и торговцы.
Сократилось количество ФОПОв, упали обороты , УПАЛИ НАЛОГИ которое собирало государство .
Но работать то надо .
Вот и получается , что все время бегаешь между обменками .
Иногда выигрываешь иногда пролетаешь.
Пытаемся предвидеть что то , а ЕЩЕ ЛУЧШЕ в собеседовании с другими определится .
Спасибо всем ...
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:58
За океаном тоже не отстают.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:09
Доброго вечора.
Ви не один у справі спостерігання що буде далі із курсом.
Без інсайду прогнозувати зараз курс - це як гадати на кавовій гущі.
От ви натякаєте, що швидше маємо піти в гору. (до ваших тез додам ще дивіденди Авалю та повернення ОВДП у середу) Плюс в п'ятницю налили майже 7 млрд. ПДВ. По ідеї сьогодні мали б тільки рости, адже експортерам не потрібно продавати валюту. А що маємо - невеличкий відкат. Де логіка?
Сьогодні у Франківську біди зранку були 28,15, а до вечора підняли до 28,2. Офери не змінились 28,3.
ПС: Трішки по продукти які можливо вплинуть на інфляцію:
Цукровики молодці. Чекали перших партій цукру нового врожаю, щоб підняти ціни. При чому зробили це хитро. Ще 2-3 тижні тому мішок цукру по 600 грн не був нікому потрібний, а тепер в роздробі вже по 850. За два тижні роздрібна ціна виросла майже на 40-45%. Цукор потягне вгору кондитерку та шоколад. Шкода пасічників які не встигли закупитись на наступний сезон.
Жировики підняли ціни на олію на 20% кілька тижнів раніше перед цукровиками. Там сигналом виступили новини з Півдня де врожай соняшника суттєво знизився через посуху.
Цікава ситуація у виробників курятини. Вартість курячого філе на рекордно низькому рівні. При цьому виробники намагаються компенсувати свої втрати за рахунок вищої вартості всіх інших напівфабрикатів (четвертини, гомілки, стегна, крила). Весною все було навпаки. Якщо б пересічний трішки користувався логікою, то користав би із цього.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:11
За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара.
А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 28 вер, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:22
Є припущення, що цієї гривневої маси було недостатньо для повноцінного функціонування економіки. Ресурс зажимали через курсові коливання та інфляцію.
Зраз із цими показниками простіше, от станок і працює.
ПС:У нас гривневу масу чудово стерилізує долар
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:25
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:25
холява
Все ок.
По теме ветки. Если кому-то интересна аналитика, один из форумчан (maksimus silvestris) выкладывает ссылки на интересные графики.
Раньше выкладывал по Беларуси, теперь и по Украине.
viewtopic.php?p=5066529#p5066529
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:18
Брешуть, що сьогодні "Нафтогаз" злив 30-ку на МБ і буде лити у вівторок.
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