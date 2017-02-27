Додано: Пон 28 вер, 2020 22:09

холява написав: Добрый вечер .

Хотелось бы поговорить про валюту .

Извините .

Пошел откат (маленький ) .

Я не настолько сведущ в валютах , но лично меня насторожил УКРГАЗБАНК, поставивший сегодня курса 28,15-28,35.

Все в городе пока молча наблюдают .Продажу поставили 28.40 и больше

Те , кто с.х. занимается , пока не хвастаются сменой машин.

В порт не так часто суда за зерном заходят.



Смотрю дальше , нерезы как выходили с ОГВЗ так и выходят .(валят )

Ну сколько той валюты на местные выборы можно и нужно завести ?



Очень много денег нужно было бы если выбирали Франкенштейна .

А на наших упырей не столько денег нужно .

Куда то поделись люди ,тяжело вкалывающие за кордоном и пересылающие деньги домой .

Так что сижу и аккуратно наблюдаю .



Что думаете , Верующие ......в гривну ? Добрый вечер .Хотелось бы поговорить про валюту .Извините .Пошел откат (маленький ) .Я не настолько сведущ в валютах , но лично меня насторожил УКРГАЗБАНК, поставивший сегодня курса 28,15-28,35.Все в городе пока молча наблюдают .Продажу поставили 28.40 и большеТе , кто с.х. занимается , пока не хвастаются сменой машин.В порт не так часто суда за зерном заходят.Смотрю дальше , нерезы как выходили с ОГВЗ так и выходят .(валят )Ну сколько той валюты на местные выборы можно и нужно завести ?Очень много денег нужно было бы если выбирали Франкенштейна .А на наших упырей не столько денег нужно .Куда то поделись люди ,тяжело вкалывающие за кордоном и пересылающие деньги домой .Так что сижу и аккуратно наблюдаю .Что думаете , Верующие ......в гривну ?

Доброго вечора.Ви не один у справі спостерігання що буде далі із курсом.Без інсайду прогнозувати зараз курс - це як гадати на кавовій гущі.От ви натякаєте, що швидше маємо піти в гору. (до ваших тез додам ще дивіденди Авалю та повернення ОВДП у середу) Плюс в п'ятницю налили майже 7 млрд. ПДВ. По ідеї сьогодні мали б тільки рости, адже експортерам не потрібно продавати валюту.Сьогодні у Франківську біди зранку були 28,15, а до вечора підняли до 28,2. Офери не змінились 28,3.ПС: Трішки по продукти які можливо вплинуть на інфляцію:Цукровики молодці. Чекали перших партій цукру нового врожаю, щоб підняти ціни. При чому зробили це хитро. Ще 2-3 тижні тому мішок цукру по 600 грн не був нікому потрібний, а тепер в роздробі вже по 850. За два тижні роздрібна ціна виросла майже на 40-45%. Цукор потягне вгору кондитерку та шоколад. Шкода пасічників які не встигли закупитись на наступний сезон.Жировики підняли ціни на олію на 20% кілька тижнів раніше перед цукровиками. Там сигналом виступили новини з Півдня де врожай соняшника суттєво знизився через посуху.Цікава ситуація у виробників курятини. Вартість курячого філе на рекордно низькому рівні. При цьому виробники намагаються компенсувати свої втрати за рахунок вищої вартості всіх інших напівфабрикатів (четвертини, гомілки, стегна, крила). Весною все було навпаки. Якщо б пересічний трішки користувався логікою, то користав би із цього.