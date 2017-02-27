Друкують щомісяця еквівалент ~$400-450 млн нічим не забезпеченого папіру - ні інфляцією, ні зростанням економіки, ні тими самими ЗВР.
Біги Лола, біги.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:33
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:48
По фридмановской классике монетизация (М2) развивающейся экономики в условиях роста должна составлять 70% от ВВП, в условиях рецессии - до 100%.
У нас на сегодня - 49%, а год назад при "профанах, ухандохавших экономику" и "независимом и профессиональном руководстве НБУ" было вообще только 37%.
Вот и весь рецепт удержания самой стабильной от обоснованного и необходимого ослабления - плюс импорт, минус собственное производство, плюс бюджетный дефицит...
Ничего не скажешь, хорошо ребята поработали...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 28 вер, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
поднять учётную ставку до обоснованных 15-20% и перестать играть в дешевые кредиты.
ключевое слово "развивающейся", а у нас деградация. Монетизация равная 100% приведёт к гиперинфляции. Все снова станут миллионерами, а точнее перейдут на расчёты долларами или натуральному обмену. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ликёры, польскую одежду, импортные кассеты и сигареты президент. Было выгоднее чем просто предлагать таксистам. У комиссионок был лютый дефицит товаров, на одной витрине могли лежать продукты, одежда, украшения, модные журналы, муз.инструменты, быт.техника и запчасти на советские авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 вер, 2020 00:08, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:58
Такая распродажа вызовет банкротства - будет гораздо больше негатива, чем позитива, потом это придется покрывать еще большим количеством денег.
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|