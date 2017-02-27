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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6482648364846485

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 117
В діапазоні 26-27
3%
3
27-28
9%
11
28-29
74%
87
Більше 30
14%
16
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:33

  Realist написав:ПС:У нас гривневу масу чудово стерилізує долар :-)

Друкують щомісяця еквівалент ~$400-450 млн нічим не забезпеченого папіру - ні інфляцією, ні зростанням економіки, ні тими самими ЗВР.

Біги Лола, біги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:48

  Realist написав:
  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:За океаном тоже не отстают.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю денежную базу доллара.
А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?

Є припущення, що цієї гривневої маси було недостатньо для повноцінного функціонування економіки. Ресурс зажимали через курсові коливання та інфляцію.
Зраз із цими показниками простіше, от станок і працює.

ПС:У нас гривневу масу чудово стерилізує долар :-)


По фридмановской классике монетизация (М2) развивающейся экономики в условиях роста должна составлять 70% от ВВП, в условиях рецессии - до 100%.

У нас на сегодня - 49%, а год назад при "профанах, ухандохавших экономику" и "независимом и профессиональном руководстве НБУ" было вообще только 37%.

Вот и весь рецепт удержания самой стабильной от обоснованного и необходимого ослабления - плюс импорт, минус собственное производство, плюс бюджетный дефицит...

Ничего не скажешь, хорошо ребята поработали...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 28 вер, 2020 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
поднять учётную ставку до обоснованных 15-20% и перестать играть в дешевые кредиты.
  zРадио написав:По фридмановской классике монетизация (М2) развивающейся экономики в условиях роста должна составлять 70% от ВВП, в условиях рецессии - до 100%
ключевое слово "развивающейся", а у нас деградация. Монетизация равная 100% приведёт к гиперинфляции. Все снова станут миллионерами, а точнее перейдут на расчёты долларами или натуральному обмену. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ликёры, польскую одежду, импортные кассеты и сигареты президент. Было выгоднее чем просто предлагать таксистам. У комиссионок был лютый дефицит товаров, на одной витрине могли лежать продукты, одежда, украшения, модные журналы, муз.инструменты, быт.техника и запчасти на советские авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 вер, 2020 00:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:58

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:За океаном тоже не отстают.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара.
А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?

Такая распродажа вызовет банкротства - будет гораздо больше негатива, чем позитива, потом это придется покрывать еще большим количеством денег.
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