Zebra написав:А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
поднять учётную ставку до обоснованных 15-20% и перестать играть в дешевые кредиты.
zРадио написав:По фридмановской классике монетизация (М2) развивающейся экономики в условиях роста должна составлять 70% от ВВП, в условиях рецессии - до 100%
ключевое слово "развивающейся", а у нас деградация. Монетизация равная 100% приведёт к гиперинфляции. Все снова станут миллионерами, а точнее перейдут на расчёты долларами или натуральному обмену. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ликёры, польскую одежду, импортные кассеты и сигареты президент. Было выгоднее чем просто предлагать таксистам. У комиссионок был лютый дефицит товаров, на одной витрине могли лежать продукты, одежда, украшения, модные журналы, муз.инструменты, быт.техника и запчасти на советские авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 вер, 2020 00:08, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара. А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
Такая распродажа вызовет банкротства - будет гораздо больше негатива, чем позитива, потом это придется покрывать еще большим количеством денег.
За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара. А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
Ну имно например поднятием тарифов на все для населения?
За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара. А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
денежная масса стерилизуется в случае продажи ЗВР Нацбанком - когда гривна уходит с рынка. или когда погашаются ОВГЗ, которые принадлежат НБУ (прямо или аффилировано). в других случаях деньги просто меняют владельца. судя по статистике денежной базы - никто ничего не стерилизует - база растет