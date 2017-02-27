RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6483648464856486>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 122
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
11
28-29
74%
90
Більше 30
15%
18
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
поднять учётную ставку до обоснованных 15-20% и перестать играть в дешевые кредиты.
  zРадио написав:По фридмановской классике монетизация (М2) развивающейся экономики в условиях роста должна составлять 70% от ВВП, в условиях рецессии - до 100%
ключевое слово "развивающейся", а у нас деградация. Монетизация равная 100% приведёт к гиперинфляции. Все снова станут миллионерами, а точнее перейдут на расчёты долларами или натуральному обмену. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ликёры, польскую одежду, импортные кассеты и сигареты президент. Было выгоднее чем просто предлагать таксистам. У комиссионок был лютый дефицит товаров, на одной витрине могли лежать продукты, одежда, украшения, модные журналы, муз.инструменты, быт.техника и запчасти на советские авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 вер, 2020 00:08, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 06.04.16
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:58

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:За океаном тоже не отстают.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара.
А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?

Такая распродажа вызовет банкротства - будет гораздо больше негатива, чем позитива, потом это придется покрывать еще большим количеством денег.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21783
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1578 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 01:32

  hxbbgaf написав:За океаном тоже не отстают.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/


А вы опять за свое? И почему я не удивлен :D

28.09.2020
Fed's Mester: Still far from inflation
https://www.teletrader.com/feds-mester- ... internal=1
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7610
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 02:44

zРадио
Дискутировать с hxbbgaf лишено смысла, там клиника, упоротость полная, причем давно, это уже не лечится.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 286
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:47

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:За океаном тоже не отстают.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара.
А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?



Ну имно например поднятием тарифов на все для населения?
5929966
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 11.09.14
Подякував: 67 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:30

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:За океаном тоже не отстают.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара.
А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу
(кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?


денежная масса стерилизуется в случае продажи ЗВР Нацбанком - когда гривна уходит с рынка. или когда погашаются ОВГЗ, которые принадлежат НБУ (прямо или аффилировано).
в других случаях деньги просто меняют владельца.
судя по статистике денежной базы - никто ничего не стерилизует - база растет
Shaman
 
Повідомлень: 495
З нами з: 29.09.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:37

Какие базы, ЗВР и ОВГЗ ))
Вот что по настоящему волнует население - что будет с 25 копейками.
Могу ошибаться, но похоже на рекорд просмотров этого сайта, более 100 тысяч просмотров за день.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47891 ... -25-kopeek
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18514
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4448 раз.
Подякували: 7170 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:12

  freeze написав:Какие базы, ЗВР и ОВГЗ ))
Вот что по настоящему волнует население - что будет с 25 копейками.
Могу ошибаться, но похоже на рекорд просмотров этого сайта, более 100 тысяч просмотров за день.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47891 ... -25-kopeek

Давайте краще ще раз висвітліть адрес "чудо обмінки" у місті Лева!
Земля їй пухом! :mrgreen: :mrgreen: :evil:
(а пропрацювала десь біля 4-х місяців)
"Дякую!"
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 29 вер, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8654
З нами з: 19.10.15
Подякував: 540 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:14

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:За океаном тоже не отстают.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/


А вы опять за свое? И почему я не удивлен :D

28.09.2020
Fed's Mester: Still far from inflation
https://www.teletrader.com/feds-mester- ... internal=1

Значит, будут больше печатать.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21783
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1578 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:28

  Yuri_T написав:
  vitaliian написав:оно и понятно, 90% присутствующих сидят в долларе и молятся на 29. Секрет Полишинеля в том что когда большинство сольётся, тогда будет 29 и даже возможно 30. Тренд всегда идёт против хотелок большинства иначе % самых умных останется без проффита. На что и намекает вам средний палец.

не все ведь покупают для спекуляций гривна/доллар.
есть прослойка людей, которые только покупают.
велика она или нет - не мне решать и оценивать.


Думаю что велика.
Тех кто берет бакс для накоплений, на порядок (если не на порядки) больше чем тех кто пытается спекулировать на разнице на курсе.
Они конечно слегка расстраиваются когда курс падает, и становятся более довольны когда курс растет, но в обменку явно не торопятся, используя запасы бакса как НЗ.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3195
З нами з: 26.03.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6483648464856486>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1992, 1993, 1994
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19936 2525431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 19:09
Kriptogedon
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7236 1653834
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 вер, 2020 15:54
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122010
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89773)
29.09.2020 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.