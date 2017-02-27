Zebra написав:А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
поднять учётную ставку до обоснованных 15-20% и перестать играть в дешевые кредиты.
zРадио написав:По фридмановской классике монетизация (М2) развивающейся экономики в условиях роста должна составлять 70% от ВВП, в условиях рецессии - до 100%
ключевое слово "развивающейся", а у нас деградация. Монетизация равная 100% приведёт к гиперинфляции. Все снова станут миллионерами, а точнее перейдут на расчёты долларами или натуральному обмену. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ликёры, польскую одежду, импортные кассеты и сигареты президент. Было выгоднее чем просто предлагать таксистам. У комиссионок был лютый дефицит товаров, на одной витрине могли лежать продукты, одежда, украшения, модные журналы, муз.инструменты, быт.техника и запчасти на советские авто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 вер, 2020 00:08, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара. А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
Такая распродажа вызовет банкротства - будет гораздо больше негатива, чем позитива, потом это придется покрывать еще большим количеством денег.
За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара. А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
Ну имно например поднятием тарифов на все для населения?
За океаном распродажа 10% номинала акций фондового рынка может связать всю монетарную базу доллара. А что правительство и НБУ может предложить для того, чтоб связать гривневую массу (кроме уже никому не нужных гривневых ОВГЗ)?
денежная масса стерилизуется в случае продажи ЗВР Нацбанком - когда гривна уходит с рынка. или когда погашаются ОВГЗ, которые принадлежат НБУ (прямо или аффилировано). в других случаях деньги просто меняют владельца. судя по статистике денежной базы - никто ничего не стерилизует - база растет
Давайте краще ще раз висвітліть адрес "чудо обмінки" у місті Лева! Земля їй пухом! (а пропрацювала десь біля 4-х місяців) "Дякую!"
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 29 вер, 2020 09:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:оно и понятно, 90% присутствующих сидят в долларе и молятся на 29. Секрет Полишинеля в том что когда большинство сольётся, тогда будет 29 и даже возможно 30. Тренд всегда идёт против хотелок большинства иначе % самых умных останется без проффита. На что и намекает вам средний палец.
не все ведь покупают для спекуляций гривна/доллар. есть прослойка людей, которые только покупают. велика она или нет - не мне решать и оценивать.
Думаю что велика. Тех кто берет бакс для накоплений, на порядок (если не на порядки) больше чем тех кто пытается спекулировать на разнице на курсе. Они конечно слегка расстраиваются когда курс падает, и становятся более довольны когда курс растет, но в обменку явно не торопятся, используя запасы бакса как НЗ.