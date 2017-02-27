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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:31
vitaliian написав:
.. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ....
а сами запчасти, надеюсь, воровали?
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:33
Shram написав:
Они конечно слегка расстраиваются когда курс падает, и становятся более довольны когда курс растет
"- Что такое раздвоение личности?
- Это когда ваша тёща летит в пропасть на вашем автомобиле."
Баксо-хомякам от роста курса радость очень условная, т.к. гривневые доходы означают уменьшение следующей партии заначки.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:44
sequence написав: vitaliian написав:
.. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ....
а сами запчасти, надеюсь, воровали?
)
в детстве один раз украл резиновую свинью и... выбросил, не для себя воровал просто она мне сильно не нравилась. Больше не воровал ничего и никогда.
Shram написав:
Тех кто берет бакс для накоплений, на порядок (если не на порядки) больше чем тех кто пытается спекулировать на разнице на курсе.
Они конечно слегка расстраиваются когда курс падает, и становятся более довольны когда курс растет, но в обменку явно не торопятся, используя запасы бакса как НЗ.
если для накоплений то мониторить курс к гривне бессмысленно, гривневые цены растут в отрыве от курса, груши по 65 грн/кило! Надо мониторить стоимость аналогичных активов - золота, элитная недвижимость, евро, франки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29
28.25-28.30/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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