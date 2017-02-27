а сами запчасти, надеюсь, воровали? )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:31
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"- Что такое раздвоение личности?
- Это когда ваша тёща летит в пропасть на вашем автомобиле."
Баксо-хомякам от роста курса радость очень условная, т.к. гривневые доходы означают уменьшение следующей партии заначки.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:44
в детстве один раз украл резиновую свинью и... выбросил, не для себя воровал просто она мне сильно не нравилась. Больше не воровал ничего и никогда.
если для накоплений то мониторить курс к гривне бессмысленно, гривневые цены растут в отрыве от курса, груши по 65 грн/кило! Надо мониторить стоимость аналогичных активов - золота, элитная недвижимость, евро, франки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29
28.25-28.30/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:48
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
графики говорят об идеальном балансе спроса/предложения.
Курс ниже 28,50 маловероятен
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро .
Малый -(ломбард) 28.31-28.41
ФортЭчная 28.30-28.40
Аврора -(подвал)28.27-28.37
Всем Здоровья и Успехов .
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:48
А я не прочитав
Доброго дня!
Місто Лева малює так 25(27)/29(30)
(зе-команда продовжує собі стріляти в ногу цим курсом)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:18
Анголенко готивочка 28,30-28,37
сахар подорожал на 30%, а в роисе на 1%, производители говорят - буряк плохой, а в роисе значит хороший...короче гонят, педро шоколадное, владелец заводиков хочет народ перед выборами возбудить...
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