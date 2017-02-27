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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6484648564866487>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 125
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
10%
12
28-29
74%
92
Більше 30
14%
18
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:31

  vitaliian написав:.. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ....

а сами запчасти, надеюсь, воровали? :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shram написав:Они конечно слегка расстраиваются когда курс падает, и становятся более довольны когда курс растет

"- Что такое раздвоение личности?
- Это когда ваша тёща летит в пропасть на вашем автомобиле."

Баксо-хомякам от роста курса радость очень условная, т.к. гривневые доходы означают уменьшение следующей партии заначки.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:44

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Я в 90х носил по магазинам мелкие запчасти на жигули и выменивал их на ....

а сами запчасти, надеюсь, воровали? :))

в детстве один раз украл резиновую свинью и... выбросил, не для себя воровал просто она мне сильно не нравилась. Больше не воровал ничего и никогда.
  Shram написав:Тех кто берет бакс для накоплений, на порядок (если не на порядки) больше чем тех кто пытается спекулировать на разнице на курсе.
Они конечно слегка расстраиваются когда курс падает, и становятся более довольны когда курс растет, но в обменку явно не торопятся, используя запасы бакса как НЗ.
если для накоплений то мониторить курс к гривне бессмысленно, гривневые цены растут в отрыве от курса, груши по 65 грн/кило! Надо мониторить стоимость аналогичных активов - золота, элитная недвижимость, евро, франки.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:29

28.25-28.30/28.35-28.37
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:48

Объемы межбанка, баланс спроса/ предложения на безналичном и наличном рынках:

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VALONI
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

графики говорят об идеальном балансе спроса/предложения.
Курс ниже 28,50 маловероятен
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро .
Малый -(ломбард) 28.31-28.41

ФортЭчная 28.30-28.40

Аврора -(подвал)28.27-28.37
Всем Здоровья и Успехов .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:41

удалил
холява
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:48

  холява написав:удалил

А я не прочитав :roll:

Доброго дня!

Місто Лева малює так 25(27)/29(30)
(зе-команда продовжує собі стріляти в ногу цим курсом)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:18

  холява написав:Доброе утро .
Малый -(ломбард) 28.31-28.41

ФортЭчная 28.30-28.40

Аврора -(подвал)28.27-28.37
Всем Здоровья и Успехов .

Анголенко готивочка 28,30-28,37

сахар подорожал на 30%, а в роисе на 1%, производители говорят - буряк плохой, а в роисе значит хороший...короче гонят, педро шоколадное, владелец заводиков хочет народ перед выборами возбудить...
edvardd
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